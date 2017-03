Skeleton eröffnet Hightech-Standort Das Estnische Unternehmen will im Rödertal Energiespeicher produzieren. Bis zu 58 Jobs sollen bis 2019 entstehen.

Oliver Ahlberg (l.) und Taavi Madiberk sind die Gründer der Firma Skeleton. Die steht kurz vor der Eröffnung des Produktionsstandortes in Großröhrsdorf. © PR/Eiko Kink

Die Firma Skeleton Technologies aus Estland wird ihren neuen Produktionsstandort in der kommenden Woche in Großröhrsdorf eröffnen. Das kündigte das Hightechunternehmen jetzt an. Schon seit Monaten laufen dazu die Vorbereitungen auf dem Gelände des früheren Solarwerkes Schüco in Großröhrsdorf. Mit der Investition setze das Unternehmen einen besonderen Fokus auf Deutschland.

Nach den jüngsten Angaben von Skeleton investiert die Firma 6,2 Millionen Euro in den Bau der neuen Produktionsanlage. Vorstandsvorsitzender Taavi Madiberk erklärt: „Damit wird sich unsere jährliche Kapazität auf vier Millionen Ultra-Kondensatorzellen erhöhen.“ Das wäre eine Steigerung um 500 000 Stück. Bis 2019 will Skeleton mit dem Bau der Produktionsanlage 58 neue Arbeitsplätze schaffen. Zur Eröffnung der Produktionsstätte werden der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der estnische Minister für Unternehmertum und Informationstechnologie Urve Palo in Großröhrsdorf erwartet.

Bürgermeisterin Kerstin Ternes freut sich schon jetzt auf den Tag. Denn der Standort musste mit der Insolvenz des Solarherstellers Sunfilm und dem Rückzug des Schüco-Konzerns als Nachfolger auch Rückschläge hinnehmen.

Neue Hoffnung keimt mit dem jetzigen Inhaber MB Portatec, Hersteller von Portalfräsmaschinen. Angesichts des Wechsels von Rückschlägen und Hoffnung sagt die Bürgermeisterin: „Ich bin sehr erwartungsvoll und froh, wenn es Portatec gelingt, die Hallen mit Unternehmen zu besiedeln.“ Sie freue sich vor allem darüber, dass ein so hoch innovatives Unternehmen nach Großröhrsdorf komme: „Das spricht für den Standort, der sich weiter entwickle. Es werden Arbeitsplätze entstehen und Einkommenssteuer in die Kommune fließen.“ Und später auch einmal Gewerbesteuer, hofft Kerstin Ternes.

Ultrakondensatoren gelten als neue Energiespeicher-Technologie, die besonders hohe Leistungsdichte, sofortiges Wiederaufladen und eine sehr lange Lebensdauer bietet, erklärt Skeleton. Damit seien sie interessant für Branchen wie die Automobilindustrie, den Motorsport, in der Luft- und Raumfahrt, der Schwerindustrie oder in der Erzeugung erneuerbarer Energien. Skeleton Technologies bezeichnet sich selbst als weltweiten Marktführer für auf Graphen basierte Ultrakondensatoren und Energiespeichersysteme.

Die Gründer des Unternehmens, die beiden jungen Esten Taavi Madiberk und Oliver Ahlberg sind von Haus aus Juristen. Sie waren erst Anfang 20, als sie 2009 Skeleton Technologies ins Leben riefen. Mit erfolgreichen Firmengründungen hatten sie damals aber schon Erfahrung, wie aus der Firmengeschichte hervorgeht. Auf das Nanomaterial Graphen waren die Firmengründer im wissenschaftlichen Umfeld aufmerksam geworden und entschlossen sich, daraus ein Produkt für den Massenmarkt zu machen. Jetzt auch am Produktionsstandort Großröhrsdorf (SZ/ha)

