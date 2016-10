Skaterpark wird wieder aufgebaut Mopedfahrer demolierten in Neukirch mehrere Rampen. Jetzt bringen junge Leute die Anlage wieder in Ordnung. Darüber hinaus ist noch viel mehr geplant.

Tom Heinrich (rechts) und Jonas Jacob arbeiteten in dieser Woche im Neukircher Skaterpark. Alle Anlagen wurden von Jugendlichen, in der Mehrzahl Schüler, errichtet. Ein Profi gibt ihnen dabei fachliche Tipps. © Ingolf Reinsch

Neukirchs Skateranlage ist seit Wochen durch einen Bauzaun gesperrt. Seit Dienstag wird dahinter nun auch gearbeitet. Zuvor hatte die Gemeinde den Platz aus Sicherheitsgründen sperren müssen – wegen Vandalismus. Mopedfahrer hatten die nur für Skater und BMX-Freaks gedachten Rampen mit ihren Maschinen befahren und mindestens vier Anlagen beschädigt. Weitere Anlagen sind verschlissen. Dort müssen Teile ersetzt werden.

Tom Heinrich, einer der Schüler, die die Rampen in den Herbstferien reparieren, findet es alles andere als prickelnd, dass ein Teil der Sportanlagen mutwillig zerstört worden ist. „Wahrscheinlich denken die gar nicht darüber nach, was sie da anrichten“, sagt er. Der 14-jährige Bischofswerdaer ist begeisterter Skater, gewann in Neukirch schon einige Wettbewerbe. Er trainiert oft auf der Anlage am Schmöllner Weg in Bischofswerda, doch viel lieber noch in Neukirch. „Hier gibt es mehr Abwechslung bei den Rampen“, sagt er. In den vergangenen Wochen musste er darauf verzichten. Trotzdem sieht er es gelassen, dass er nun gemeinsam mit rund zehn anderen Jugendlichen den Schaden beseitigt, den andere verursacht haben. Zumal in den Ferien auch eine neue, siebente Anlage aufgebaut wird – eine Mini-Rampe auf einer Fläche von achteinhalb mal vier Metern. Daran mitzuarbeiten, macht auch Jonas Jacob Spaß. Der 14-Jährige kommt aus Obergurig nach Neukirch zum Arbeiten. Ein Freund der Familie, der im Jugendhaus arbeitet, nimmt ihn mit dem Auto mit.

Kreissparkasse und ein vom Europäischen Sozialfonds unterstütztes Programm der Bundesregierung fördern die Reparatur und den Ausbau des Skaterparks 2016 und 2017 mit einer fünfstelligen Summe. Auch das motiviert die freiwilligen Helfer.

Die Täter hinterließen einige Reifenspuren. Sonst gab es keine weiteren Hinweise, die Aufschluss geben könnten, wer sie sind. Aus diesem Grund verzichtete man auf eine Anzeige bei der Polizei, sagte Christian Schäfer vom Jugendhaus Neukirch, das die Anlage betreut. Folglich gibt es auch keine Ermittlungen. Gut wäre es gewesen, die Verursacher würden den Schaden jetzt mit reparieren. In anderen Fällen wurde das schon praktiziert. Als vor einigen Jahren Schindeln von einem Häuschen neben der Skateranlage heruntergerissen und Täter dabei ertappt wurden, wurden sie zur Wiedergutmachung verpflichtet. „In diesem Fall verzichteten wir auf eine Anzeige“, sagte Christian Schäfer.

zur Startseite