Skaterpark vorübergehend gesperrt Verschleiß und Übermut haben den Anlagen zugesetzt. Doch in den Herbstferien wird repariert – und Neues geschaffen.

Neukirchs Skateranlage ist durch einen Bauzaun gesichert. © Ingolf Reinsch

Kein Durchkommen. Seit ein paar Tagen sperrt ein Bauzaun Neukirchs Skateranlage am Rittergut ab. Denn die Sicherheit der Rampen ist nicht mehr gewährleistet, teilt die Gemeinde Neukirch als Grundstückseigentümer mit. Als Gründe nennt sie Verschleiß, aber auch „unsachgemäßen Gebrauch“. Ein paar Hinweisschilder am Zaun sind deutlicher. Dort ist von Vandalismus die Rede.

Spuren deuten darauf hin, dass auf den für Skater und BMX-Freaks gedachten Sprungelementen auch mit Mopeds gefahren worden ist, sagt Christian Schäfer vom Jugendhaus, der die Freizeitanlage mit betreut. „Für ein solches Gewicht sind die aus Holz gebauten Rampen natürlich nicht ausgelegt“, fügt er hinzu. Zum Übermut einiger kommt der normale Verschleiß der bis zu vier Jahre alten Sportanlagen. Jugendliche nutzen die Geräte sehr intensiv. Der starke Abrieb in der Folge sei da völlig normal, so Christian Schäfer.

Junge Leute aus dem Oberland haben den Skaterpark in ihrer Freizeit selbst aufgebaut. Fast jedes Jahr kam ein neues Gerät hinzu. Betreut wurden und werden sie dabei vom Jugendhaus Neukirch. Dort setzt man auch jetzt auf Eigeninitiative der Skater-Gemeinschaft. Denn lange soll der beliebte Platz inmitten des Dorfes nicht gesperrt bleiben. In den Herbstferien sollen die teils beschädigten, teils verschlissenen Teile repariert werden. Außerdem soll ein neues Gerät gebaut werden: eine Mini-Rampe, 1,20 Meter hoch und fünfmal neun Meter in der Fläche. Wer mit anpacken möchte, kann ab dem 4. Oktober täglich ab 10 Uhr zur Skateranlage am Rittergut kommen. Material und Werkzeug sind vorhanden, sagt Christian Schäfer. Auch für einen Imbiss wird gesorgt.

Wer bis zur Freigabe des Skaterplatzes in Neukirch nicht warten möchte, hat zum Beispiel in Wilthen eine Alternative: Auch an der Straße zum Jägerhaus befindet sich eine Skateranlage. (SZ/ir).

