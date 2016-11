Skandinavisches im Test-Shop Diesen Dienstag eröffnet Beatrice Rausendorf an der Heringstraße ihren Laden. Sie hofft, nicht nur für zwei Monate.

Beatrice Rausendorf freut sich auf ihren Neustart in der Kreisstadt. Sie hatte fast drei Jahre einen „Wohnladen“ in ihrem Heimatort Zescha. © Carmen Schumann

Die Idee des Test-Shops findet Beatrice Rausendorf sehr gut. Die Bautzener City-Managerin Gunhild Mimuß hatte die Aktion ins Rollen gebracht. Im Sommer verkaufte die Textilhandwerkerin Karin Mross aus Neukirch in dem ersten Test-Shop in der Heringstraße 11 selbst angefertigte Stickereien, Patchworkdecken und Kleidung im Landhausstil. Dadurch war Beatrice Rausendorf auf die Aktion aufmerksam geworden, die Neueinsteigern den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern soll.

Am 1. November geht nun die junge Frau aus Zescha an der Heringstraße 11 an den Start. Eine reichliche Woche hat sie gebraucht, um das gesamte Inventar ihres „Wohnladens“ von ihrem Wohnort in die Kreisstadt zu bringen. Im Februar 2014 hatte sie diesen in einer früheren Garage auf ihrem Grundstück eröffnet. Geöffnet hatte die gelernte Töpferin jeweils am Donnerstag und Freitag nach ihrer Arbeitszeit. Zuletzt arbeitete sie befristet für ein halbes Jahr im Pflegeheim Königswartha. Als der Vertrag ausgelaufen war, habe sie sich gefragt: „Wann, wenn nicht jetzt sollte ich den Sprung in die Kreisstadt wagen.“

Denn ihr Sortiment sei selbst im etwas abgelegenen Zescha gut angenommen worden. Deshalb hofft Beatrice Rausendorf, dass ihr die Kunden auch in Bautzen weiterhin die Treue halten werden. Und natürlich, dass sie viele neue Kunden hinzugewinnen kann. Viel Zuspruch hätten zum Beispiel die Kilts, bunt gemusterte Decken gefunden. Beatrice Rausendorf mag den skandinavischen Stil, obwohl sie selbst noch nie in einem dieser Länder war. Sie bestellt mit stilsicherer Hand liebevoll gestaltete Kleinmöbel, Geschirr und kleine Lampen bei den Herstellern unter anderem in Dänemark. – Beatrice Rausendorf liebt es, in kleinen Läden zu stöbern. Im Internet zu kaufen ist ihr einfach zu anonym. Nun hofft sie, dass es noch viele Leute gibt, die ähnlich wie sie denken. Obwohl die Heringstraße etwas abseits der größeren Einkaufsstraßen liegt, könne die Straße damit punkten, dass es hier mehrere Händler gibt, die Ausgefallenes anbieten, wie selbst kreierte Mode und Taschen oder Goldschmiedearbeiten. Außerdem kommen hier auch viele Touristen vorbei, auf die sie ebenfalls setzt. In den kommenden Wochen, das heißt in der Vorweihnachtszeit, dürfte sie sich wohl über einen Mangel an Kundschaft nicht beklagen können. Denn ihr Geschäft befindet sich im Dezember auf der Laufstrecke zwischen dem Wenzelsmarkt und dem historischen Weihnachtsmarkt, der für ein Wochenende am Burglehn abgehalten wird.

Obwohl sie jetzt noch nichts Spezielles dafür vorbereitet hat, will sich Beatrice Rausendorf auch an der langen Einkaufsnacht „Romantica“ am kommenden Sonnabend beteiligen. „Auf alle Fälle halte ich mein Geschäft dann auch bis 22 Uhr offen“, sagt sie. Eine Freundin werde ich dabei zur Hand gehen. Ihr Sortiment, das unter anderem auch Kerzenständer umfasst, passt ja perfekt zum Thema der Romantica.

Ihr Mietvertrag ist momentan auf zwei Monate befristet. Das heißt, er läuft zum 31. Dezember aus. Beatrice Rausendorf könnte sich aber sehr gut vorstellen, ihn dann zu verlängern. Das werde sie entscheiden, wenn sie die Testphase durchlaufen hat. Die Geschäftsfrau ist optimistisch, denn selbst in Zescha sei im Januar durchaus nicht die befürchtete Saure-Gurken-Zeit eingetreten.

