Skandal nach Sex-Film Ein Eishockey-Torwart wird vom Stadionsprecher verhöhnt – das sorgt für heftige Reaktionen.

Pikante Affäre in der Deutschen Eishockey-Liga 2: Es ist zwar üblich, dass der Hallensprecher auch die Gäste-Spieler aufruft, aber was sich Rüdiger Storch von den Löwen Frankfurt vor dem dritten Halbfinale gegen Kassel leistete, sorgte für Empörung. „Unser Werbepartner Orion präsentiert den Torwart der Huskies – Markus Keller“, sagte er. Hintergrund: Orion ist ein Vertreiber von Erotik-Artikeln und tatsächlich Sponsor der Löwen. Anlass für die ungewöhnliche Begrüßung: Zuvor war ein privates Video im Internet aufgetaucht, das Keller beim Sex mit seiner Freundin zeigt.

Wie das fragwürdige Filmchen auf die Plattform kam, ist unklar. Es wurde zwar mittlerweile gelöscht, aber offenbar waren Fotos, sogenannte Screenshots, im Umlauf. „Markus Keller, Pornostar!“, skandierten Frankfurter Fans. Kassels Trainer Rico Rossi erzürnte vor allem die süffisante Bemerkung des Sprechers. Nach dem ersten Drittel stürmte der Kanadier schimpfend und gestikulierend übers Eis, wollte Storch an den Kragen, ließ sich erst im letzten Moment von Handgreiflichkeiten abhalten.

In der Pressekonferenz nach der 1:3-Niederlage am Dienstagabend machte er seinem Ärger Luft. „Das war absolut peinlich, unmenschlich und eine Schande für die Liga“, erklärte Rossi. „So ein Verhalten eines Vereinsvertreters ist unglaublich.“ Kassel legte bei der DEL 2 Beschwerde gegen Storch ein, weil der „eine Privatsache zur öffentlichen Angelegenheit gemacht“ habe. Frankfurts Geschäftsführer Stefan Krämer konterte: „Wenn man als Profisportler Pornos dreht und freiwillig ins Internet stellt, ist das dumm und naiv.“

Keller selbst hat sich bisher in der Angelegenheit nicht geäußert. Der 27 Jahre alte Bayer stand in der Saison 2009/10 als Förderlizenzspieler auch sechs Spiele im Tor der Dresdner Eislöwen. An der Ansage des Sprechers und der Häme der Fans in Frankfurt für den Torwart lag es sicher nicht, dass Kassel auch das dritte Hessenduell in der Serie „Best of 7“ verloren hat. Löwen-Trainer Paul Gardner sagte über den Keeper der Gäste: „Markus Keller war überragend, hat die Huskies im Spiel gehalten.“

Vor der vierten Partie am Freitagabend hat die DEL 2 reagiert und Storch für fünf Meisterschaftsheimspiele als Hallensprecher gesperrt, wobei vier zur Bewährung bis Ende 2017 ausgesetzt wurden. Er habe „eigenmächtig, provozierend, unsportlich und respektlos“ gehandelt, heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung. Er sei zu Neutralität und Sachlichkeit verpflichtet. Zudem erhielten Frankfurt sowie Huskies-Coach Rossi wegen seiner verbalen Attacke auf Storch jeweils Geldstrafen, die nicht näher beziffert wurden. (mit sid)

