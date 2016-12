Sizilianer in der Bahnhofstraße In das Baulückenhaus im Westen Radebeuls ist der erste Mieter eingezogen – ein Feinkostladen mit ungewöhnlicher Werbung.

Daniela Di Paola und Salvatore Davide Russo in ihrem neuen Feinkostladen in der Radebeuler Bahnhofstraße. © Arvid Müller

Dort, wo eigentlich ein Bauherr sein Schild anbringt, um auf die beteiligten Firmen hinzuweisen, zeigt noch vor dem Gerüst ein provisorisches Ladenschild auf ein neues Geschäft in der Bahnhofstraße 22 im Westen Radebeuls. Mutig haben Daniela Di Paola und Salvatore Davide Russo hier ihren neuen Laden eröffnet, obwohl darüber noch gebaut wird. Das letzte unsanierte Haus in der südlichen Bahnhofstraße wird seit Monaten von den Passanten immer wieder beäugt, auch weil der Bauherr die letzte Lücke daneben schließt und sehr beengt mit dem Bauplatz auskommen muss.

Die ersten Mieter in dem 55 Quadratmeter Laden sind Sizilianer. Sie beziehen ihre Ware von kleinen Bauern aus der Region um Catania. Die Böden um den Vulkan Ätna seien besonders fruchtbar und nährstoffreich, sagt Divide Russo. Sein Bruder wohne in Dresden, so sei er auf Radebeul mit den Weinbergen wie in Italien aufmerksam geworden. Angeboten werden in dem Geschäft Marmeladen, Honig, Antipasti, Wein und andere Waren in Bio-Qualität, sagt der Inhaber. Ein weiterer Laden steht noch daneben zur Vermietung. Vier Wohnungen entstehen ebenfalls im Haus.

zur Startseite