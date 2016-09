Sitzvolleyballer misst 2,47 Meter Wenn Morteza Mehrzad aufs Feld kommt, ist der Gegner fast machtlos. Der drittgrößte Mann der Welt ist Irans Angriffswaffe.

Die 1,93 Meter, die Alexander Schiffler (r.) groß ist, wirken neben Morteza Mehrzad klein. Der Iraner imponiert mit seinen 2,47 Metern und ist ein Star bei den Paralympics. Foto: privat.

An die erste Begegnung mit dem Riesen kann sich Alexander Schiffler noch gut erinnern. „Als er im Trainingslager das erste Mal vor mir stand, dachte ich, ich bin im falschen Film, ja ich bin ein Liliputaner.“ Das sagt Dresdens Sitzvolleyballer, der mit 1,93 Metern bedeutend größer ist als der Männer-Durchschnitt. Doch gegen seinen Konkurrenten Morteza Mehrzad wirkt auch er tatsächlich klein – der Iraner misst 2,47 Meter und fällt mit seiner Größe nicht nur bei den Paralympics auf. Doch in Rio gehört er zu den Stars im olympischen Dorf, wird ständig um Fotos gebeten.

Wenn der 29-Jährige auf dem Feld sitzt und den Ball zugestellt bekommt, sind die Gegner machtlos. „Morteza ist eigentlich nicht abwehrbar, gegen ihn gibt es noch kein Rezept“, sagt Schiffler. Morteza Mehrzad hat eine utopische Abschlaghöhe von 1,93 Metern – bei einer Netzhöhe von 1,15 Metern im Sitzvolleyball ist er so gut wie nicht zu blocken. „Das ist schon beeindruckend. Und wenn er durch eine normale Tür will, muss er fast einen Limbo-Tanz hinlegen“, meint Schiffler.

Morteza Mehrzad ist der größte Mann im Iran – und soll der drittgrößte in der Welt sein. Bis vor wenigen Jahren lebte er abgeschieden in einer Küstenstadt im Norden Irans. Es wird erzählt, dass er sein Zuhause so gut wie nie verlassen hat, weil er sich für seine ungewöhnliche Größe schämte. Irans Trainer Alireza Moamari, der ihn vor fünf Jahren in einer TV-Show über körperliche Anomalien entdeckte, sagt über seinen Star: „Bevor er berühmt wurde, kam er aus dem Haus und jeder schaute ihn seltsam an. Jetzt kommt er aus dem Haus und jeder will ein Bild mit ihm machen. Weil er ein Champion ist.“

Der etwas scheue Morteza, der auch kaum Englisch spricht, fühlt sich bei dem Medienrummel in Rio sichtlich unwohl – er gibt auch keine Interviews. Doch seine Geschichte spricht sich trotzdem unter den Sportlern herum. Seine außergewöhnliche Größe, die Ärzte mit einem Überschuss an Wachstumshormonen erklären, macht ihn noch nicht zu einem Paralympicsstarter. Mit 16 hatte er einen Fahrradunfall und verletzte sich so schwer am Becken, dass sein rechtes Bein fortan nicht mehr wuchs und deshalb 15 Zentimeter kürzer ist als sein linkes. Morteza Mehrzad ist seither auf Gehilfen oder den Rollstuhl angewiesen.

Es brauchte einige Besuche und viel Überredungskunst des Nationaltrainers, um Mehrzad für die Sitzvolleyballmannschaft zu gewinnen. Erst seit März gehört er offiziell zum Team. Am Samstag trifft der Goldfavorit im Halbfinale auf die Brasilianer, die zuvor die Sitzvolleyballer um Alexander Schiffler besiegt hatten.

Für einen emotionalen Moment sorgte am Donnerstag Alessandro Zanardi. Auf den Tag 15 Jahre nach seinem Unfall auf dem Lausitzring, bei dem der ehemalige Formel-1-Fahrer beide Beine verlor, gewann er im Straßenrennen mit dem Handbike die Silbermedaille. Radfahrerin Christiane Reppe aus Dresden siegte bei diesem Wettbewerb genauso wie Andrea Eskau und Vico Merklein mit dem Handbike. „Das ist einfach nur geil“, sagte die 29-jährige Reppe. Silber ging an die Kanuten Tom Kierey aus Dresden und Edina Müller, 400-Meter-Läufer David Behre und Handbiker Max Weber. Dressurreiter Steffen Zeibig belegte den vierten Platz. Der Dresdner hat am Freitag noch eine Chance. (mit dpa/sid)

