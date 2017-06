Sitzt, passt und wackelt nicht Tischlerlehrlinge des Landkreises stellen am Sonnabend ihre Abschlussarbeiten vor. Zu sehen sind aufwendige Unikate.

Tim Rössel ist mit seiner Arbeit zufrieden: „Es ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe.“ © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Rund 100 Arbeitsstunden hat Tischlerlehrling Tim Rössel für sein Gesellenstück aufgewendet, aber es hat sich gelohnt. Das Sideboard ist aus Eichenholz und Holzfaserplatten gefertigt, kann sogar die Farbe der Beleuchtung wechseln. „Zu der Idee hat mich ein ähnliches Möbel, das ich auf einem Bild gesehen habe, animiert. Ich habe das Design dann noch abgeändert und dem Sideboard so eine persönliche Note verpasst“, sagt der 20-Jährige. Vor allem die Holzfaserplatten machen das Regal zu einem echten Hingucker. „Die Platten im Inneren sind weiß lackiert, die für die Verkleidung in Betonoptik“, sagt Tim Rössel. Er ist einer von insgesamt 18 Tischlerlehrlingen, die in diesem Jahr im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ihre Gesellenprüfung ablegen.

„Die Lehrlinge haben jetzt die finale Phase ihrer Ausbildung erreicht“, sagt Edda Siemßen, Lehrerin für Holztechnik am Berufsschulzentrum (BSZ) „Otto Lilienthal“. Am Freitag werden ihre Gesellenstücke noch von der Prüfkommission bewertet. Wenn sie dort gut abschneiden und auch sonst alle Prüfungen bestanden haben, sind sie offiziell Tischlergesellen. Das Freitaler Berufsschulzentrum ist für die Ausbildung aller angehenden Tischler des Landkreises zuständig. „Die praktische Ausbildung findet in den Lehrbetrieben statt, während das BSZ die theoretischen Kenntnisse vermittelt, um die Lehrlinge auf die Abschlussprüfung vorzubereiten“, sagt Edda Siemßen.

Teil der Prüfungsleistung sind das Gesellenstück, eine Arbeitsprobe und eine theoretische Prüfung. „Das Gesellenstück ist für viele Lehrlinge der erste Auftrag, den sie komplett allein bewältigen müssen – das ist für die meisten eine echte Herausforderung“, sagt Edda Siemßen. Bei der Anfertigung müssen die Lehrlinge beweisen, dass sie eigene Ideen für Möbel entwickeln können. Aber es gibt auch Vorgaben, die erfüllt werden müssen. „Es müssen zum Beispiel ein Schubkasten, eine Tür oder Klappe sowie eine furnierte Fläche am Möbelstück vorhanden sein. Maximal 100 Arbeitsstunden darf der Lehrling für seine Arbeit aufwenden.“ Am Ende wird alles von der Prüfkommission kontrolliert.

In die abschließende Bewertung werden sowohl die Zeichnungen als auch die Materialplanungsliste einbezogen, welche die Lehrlinge bereits vor der eigentlichen Anfertigung vorlegen müssen. Dann werden unter anderem Maßhaltigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und die allgemeine Qualität des fertigen Gesellenstückes bewertet.

„Bei den Arbeiten handelt es sich um einzigartige und teils ungewöhnliche Möbelstücke, die man sonst so nicht zu sehen bekommt“, sagt Edda Siemßen. Um die fertigen Gesellenstücke, welche die Lehrlinge nach ihrer dreijährigen Ausbildung anfertigen, der Öffentlichkeit zu präsentieren, veranstaltet das BSZ eine Ausstellung. „Wir wollen damit sowohl unseren Ehemaligen zeigen, was der Tischlernachwuchs in diesem Jahrgang geleistet hat, als auch das Interesse am Tischlern für die kommende Generation von Auszubildenden wecken, deshalb sind auch unsere Lehrer am Sonnabend vor Ort“, sagt Edda Siemßen.

Die Ausstellung findet am Sonnabend, 1. Juli, in der großen Pausenhalle des Berufsschulzentrums in der Otto-Dix-Straße 2 statt und kann in der Zeit von 10 bis 15 Uhr besucht werden.

