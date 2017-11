Sitzt ein Bär in der Fußgängerzone Die Stadt hat Spielfiguren aus Beton aufstellen lassen. Aber das ist noch nicht alles.

Manche Passanten werden sich beim Gang durch die Innenstadt verwundert die Augen gerieben haben. Sitzt da doch selbstzufrieden ein Bär mit weggestreckten Beinen mitten in der Fußgängerzone auf der Breiten Straße, knapp eine halbe Tonne schwer, gegossen aus massivem Beton. Auf dem Niedermarkt und vor dem Rathaus sitzen Katzen. Auch ein Dackel und ein Pony sind aufgestellt worden. Vor dem Buchladen in der Ritterstraße ist ein Huhn zu entdecken, eine Schnecke, auch über 200 Kilo schwer, im Biergarten am Rathaus.

Die zehn Spielfiguren gehören zum letzten großen Projekt, das die Stadt mit Geld für das Sanierungsgebiet realisiert. Dazu gehören auch noch Spielgeräte, die unter anderem im Braunschen Garten an der Mulde aufgestellt werden. Kosten für alles: rund 90.000 Euro. (DA/jh)

