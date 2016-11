Sitzstreik auf der Dorfstraße Ein 50-jähriger Mann aus Marbach steht wegen Nötigung vor Gericht. Er soll eine hohe Geldstrafe zahlen.

© Symbolbild/André Braun

Einen kuriosen Fall hatte Richterin Christa Weik vorm Amtsgericht Döbeln am Dienstag zu verhandeln. Der Angeklagte, ein 50-jähriger Mann aus Marbach, soll die Straße in der er wohnte, zweimal widerrechtlich gesperrt haben. Vorgeworfen wurde ihm Nötigung in zwei Fällen.

Am 3. September 2015 soll er vor seinem Grundstück in der Gartenstraße in Marbach einen Hänger quer auf die Fahrbahn gestellt haben und dazu ein selbstgebasteltes Verkehrszeichen. Mit der Aktion wollte er die Straße unpassierbar zu machen. Etwa 60 Meter weiter sperrte er die Straße mit einem selbstgebastelten Gestell aus hölzernen Wäschestangen ab. Anwohner und weitere Verkehrsteilnehmer, die die Straße nicht passieren konnten, riefen die Polizei. Die hob die Sperrung auf. Kurios war auch der Sinn der Aktion: Der Marbacher wollte erreichen, dass die Gemeinde die Straßenlampe repariert. Tage später sperrte er die Straße wieder – diesmal mit rotem Absperrband. Zusätzlich setzte er sich auf die Fahrbahn. Auch an diesem Tag kam die Polizei. Der Beschuldigte erhielt einen Strafbefehl. Er sollte 1600 Euro Geldstrafe zahlen. Dagegen ging er in Einspruch.

Vor Gericht gestand der Angeklagte die Taten. „Tatsache ist, dass der größte Teil von meinem Grundstück in die Straße reingeht“, erklärte er. Sein Vater kaufte das Grundstück vor längerer Zeit von der Gemeinde. Bevor der Vater vor fünf Jahren verstarb, hätte er dem Beschuldigten gesagt, dass die Straße zu seinem Grundstück gehört. „Wir haben den Straßenverlauf nicht geändert“, erklärte der Angeklagte. „Wir haben auch keine Entschädigung bekommen.“ Von der Behauptung, dass die Straße ihm gehöre, wich der Angeklagte während der gesamten Verhandlung nicht ab. Auch als Staatsanwalt Thomas Zahm ihm nahelegte, sich auf seinen geistigen Zustand untersuchen zu lassen, blieb er bei der Meinung, dass die Straße sein wäre. „Es ist eine öffentliche Straße“, erklärte Zahm. „Und wenn Sie meinen, ein Recht an dieser Straße zu haben, müssen Sie die Gemeinde verklagen.“

Richterin Weik meinte: „Die Straße war öffentlich. Selbstjustiz gibt es bei uns nicht. Sie haben kein Recht, die Straße zu sperren.“ Daraufhin erwiderte der Verteidiger Rechtsanwalt Dandy Ott aus Nossen, dass es keine öffentliche Widmung gegeben habe, dass die Straße aus Privateigentum in Gemeindeeigentum übergegangen sei. „Wenn er auf seinem Grundstück sitzt, ist es keine Straftat.“ Das sieht Richterin Christa Weik anders. „Auch auf einem privaten Grundstück dürfen Anlieger langfahren“, meinte sie.

„Die Straße gibt es schon seit vor dem Krieg“, sagte der ehemalige Bürgermeister von Marbach Bernd Emmrich in der Zeugenvernehmung. „Wir haben ihm damals das Grundstück ohne Straße verkauft.“ Aufgrund der widerrechtlichen Straßensperre ließ die Gemeinde im November 2015 das Terrain neu vermessen. „Die Vermessung ergab, dass die Straße der Gemeinde gehört“, erklärte Emmrich weiter. Mit dieser Aussage war der Angeklagte nicht einverstanden. Es sagte, dass die Gemeinde die Straße zu ihren Gunsten vermessen habe.

Richterin Christa Weik verurteilte den Angeklagten wegen Nötigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 1600 Euro. „Ich habe keinen Beweis, dass das Grundstück Ihnen gehört“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung. „Die Straßensperrung war für die Anlieger sehr schikanös.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite