Sitzplatz-Panne bei Kulturpalast-Eröffnung Mit einem falschen Ticket kam eine Frau am Freitagabend an drei Kontrollen vorbei. Der Vorfall soll nun geprüft werden.

Am Freitagabend eröffnete der Kulturpalast. © kairospress

Alles war bis ins kleinste Detail durchgeplant, damit der Kulturpalast am Freitagabend eröffnen konnte. Fünf Jahre wurde umgebaut, Millionen wurden investiert. Entstanden ist ein vollkommen neues, altes Prestige-Objekt für die Stadt. Natürlich meldeten sich da für die Eröffnung auch zahlreiche hochrangige Prominente an. Finanzminister Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Ex-Oberbürgermeisterin Helma Orosz und das amtierende Oberhaupt Dresdens Dirk Hilbert sind da nur wenige von vielen. Für die Gäste wurde der rote Teppich ausgerollt, verstärkte Zugangskontrollen sollten für deren Sicherheit sorgen. Doch einer Besucherin gelang es, diese zu umgehen.

Eine Dame gelangte mit einer falschen Eintrittskarte in den Saal. Ihr Ticket war nicht auf den 28. April, sondern exakt einen Monat später datiert und somit eigentlich für die Veranstaltung „Das Jahr 1917“ gültig. Der Irrtum fiel auf, weil die Besucherin auf einen Platz bestand, der bereits besetzt war – der Platz, den die Frau für den 28. Mai zugewiesen bekommen hatte.

Wie konnte diese Panne an so einem wichtigen Tag passieren? Schließlich gab es zur Eröffnung drei verschiedene Kontrollen. Eine Sicherheitsfirma prüfte am Eingang, auch im Inneren schauten Mitarbeiter dieses Unternehmens noch einmal auf die Karten und Einladungen, den Abschluss bildete ein Ticket-Scanner. Spätestens hier hätte der Irrtum doch auffallen müssen. Doch Claudia Woldt von der Dresdner Philharmonie hat dafür eine ganz einfache Erklärung.

Die Besucherin habe neben der falschen Eintrittskarte auch eine Einladung für die Kulturpalast-Eröffnung gehabt. Wegen des gleichen Datums habe sie wohl die Tickets für die beiden Veranstaltungen vertauscht. Weil sie ihre Einladung dabei hatte, wurde sie in den Saal gelassen. Der Besucherin wurde letztlich ein freier Platz zugewiesen. Trotzdem werde der Fall mit der Firma geprüft, die die Ticketscanner entwickelt hat. „Kleinere Zwischenfälle gehören zum Veranstaltungsbetrieb dazu, sind aber meist lösbar“, sagt Woldt. Bei der Kulturpalast-Eröffnung sei prinzipiell aber alles gut gelaufen. Entsprechend positiv waren die Reaktionen. Tickets werden künftig nur noch am Saaleingang kontrolliert. (SZ/sag)

