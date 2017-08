Sitzmöbel sind im St. Monika zurück Die Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheimes in Kamenz können sich freuen. Die gestohlenen Gegenstände sind wieder da.

Im Pflegeheim St. Monika in Kamenz finden auch viele Veranstaltungen statt. © Matthias Schumann

„Diebe stehlen Möbel von einer Heimterrasse“ – mit dieser Polizeinachricht sorgte die SZ am 21. Juli für Kopfschütteln bei der Leserschaft. Unbekannte hatten tatsächlich nächtens von der Terrasse des Pflegeheimes St. Monika am Forst in Kamenz zwei Tische, zwei Stühle und eine Rattan-Sitzbank entwendet. Hier beklaut jemand alte, hilfebedürftige Menschen? Unglaublich! Aber wahr. Jetzt aber gibt es frohe Kunde: Die Möbelstücke sind zurück im Vorgarten des Heimes. Die Ermittlungen der Polizei haben auch Dank der Mithilfe der Bürgerschaft zum Erfolg geführt. Heimleiterin Andrea Spittank am Freitagnachmittag am SZ-Telefon: „Die Möbel wurden von aufmerksamen Mitmenschen in einem Gemeinschaftskeller entdeckt und sind seit Freitag wieder im Heim.“ Wie sie dahin kamen, ist offenbar noch ungeklärt. Man bedanke sich nun ausdrücklich bei den Beamten des Polizeireviers Kamenz und den bei der Suche mithelfenden Bürgern. Der Wert der Sitzgelegenheiten war auf 600 Euro geschätzt worden. (szo)

