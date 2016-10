Sitzen wie zu Königs Zeiten Halbzeit für das Bankprojekt des Schlösserland-Freundeskreises. Die ersten zehn Sitzmöbel sind aufgestellt. Für die nächsten werden noch Spender gesucht.

Diese nach historischem Vorbild gefertigten Parkbänke laden jetzt am Moritzburger Schlossteich und am Bärnsdorfer Großteich zum Verweilen ein. Am Freitag wurde die vorerst letzte aufgestellt. Im nächsten Jahr sollen noch einmal zehn Stück folgen.



Jetzt muss sich nur noch die Sonne wieder zeigen und endlich die herbstliche Laubfärbung richtig beginnen. Dann werden sicher auch die neuen Bänke ausgiebig genutzt, die in den vergangenen Tagen am nordöstlichen Ufer des Schlossteiches und am Oberen Großteich auf die zuvor verlegten Fundamente montiert wurden.

Mit dem am Freitag beendeten Aufstellen der zehn historischen Sitzmöbel ist zugleich Halbzeit für das Bankpatenprojekt des Schlösserland-Freundeskreises. Ingrid Möbius, Leiterin von Schloss Moritzburg, ist überglücklich: „Wir danken dem Freundeskreis Schlösserland Sachsen für sein großartiges Engagement. Die Parkbänke geben der Kulturlandschaft ein Stück authentische Geschichte zurück und erfreuen unsere Gäste.“

Gestartet worden war das Projekt als Zweites des 2013 gegründeten Vereins im vergangenen Sommer – unter prominenter Schirmherrschaft. Diese übernahm der in Radebeul und New York lebende Star-Cellist Jan Vogler. Als Mitbegründer und künstlerischer Leiter des renommierten Moritzburg Festivals hat dieser eine ganz besondere Beziehung zur Moritzburger Kulturlandschaft. Umso mehr freut ihn das Aufstellen der Bänke. „Eine Bank hat eine starke Symbolik“, erklärt er. „Sie steht dafür, Menschen willkommen zu heißen, lädt sie ein, in dieser Landschaft zu Hause zu sein.“ An einem Ort, der für ihn einer der schönsten der Welt sei. „Und weil ich so viel reise, werde ich mir darin immer sicherer.“

Nach gerade mal sechs Wochen waren bereits die Patenschaften für alle zehn Bänke vergeben und die Finanzierung der ersten Hälfte des Projektes geschafft. Wesentlich länger hat indes die Suche nach dem richtigen Bankmodell gedauert. Schließlich sollte nicht irgendein Sitzmöbel aufgestellt werden, sondern eines, das perfekt in diese historische Landschaft passt.

Schließlich wurden die Leute vom Schlösserland in Gohrisch in der Sächsischen Schweiz fündig. „Im dortigen Bauhof stand noch eine originale Bank der Dresdner Firma Louis Herrmann“, sagt Simone Ruby von der Fachabteilung Gärten der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. Die sächsische Firma war zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der führenden Hersteller von gusseisernen Sitzbänken in Deutschland. Andere Modelle seien heute noch im Großen Garten und im Pillnitzer Park zu finden. Auch die ursprünglichen Moritzburger Bänke waren in dieser Periode aufgestellt worden, also zur Zeit des letzten Sachsenkönigs Friedrich August III. Von den alten Gussteilen wurden Formen angefertigt, mit denen die neuen Teile hergestellt wurden. Jede Bank ist übrigens individuell gestaltet. Neben einer kleinen Tafel mit dem Namen des Spenders wurde in die Lehne jeweils ein anderes Zitat aus der Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts eingraviert.

Die Spender – eine Patenschaft kostet 1 300 Euro und ist auf fünf Jahre ausgelegt – kommen aus Radeburg, Fürth, Berlin, Dresden, Bautzen, Gräfelfing und natürlich Moritzburg. Ehrensache, dass die Freunde des Museums Schloss Moritzburg e. V. die erste Bank als Paten in ihre Obhut nahmen. Nach diesem erfolgreichen Start der ersten Hälfte des Spendenprojekts sind inzwischen schon die nächsten fünf Paten gefunden.

Im Sommer 2017 sollen weitere zehn Bänke aufgestellt werden. Simone Ruby hofft bis Ende des Jahres die Standorte dafür mit der Denkmalbehörde abgestimmt zu haben. Interessenten für eine Bank-Patenschaft können sich jederzeit beim Freundeskreis Schlösserland Sachsen e.V. melden.

