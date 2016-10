Sitzen wie eine Lotosblüte

Yoga-Festival in der Neustadthalle Neustadt am. © Steffen Unger

Ines Kasper und Tochter Linda bei der Übung Lotussitz. Das ist der Form einer Lotosblüte nachempfunden. Bei perfekter Ausführung ruhen die Füße auf den Oberschenkeln und die Fußsohlen zeigen nach oben. Befinden sich die Knie auf dem Boden, ergibt sich eine sehr stabile Sitzhaltung. Beide Frauen nahmen am Wochenende an einigen Yogakursen teil, die beim Yoga-Festival „Natur im Puls“ in der Neustadthalle angeboten wurden. Außerdem gab es Kunst, Bücher, spezielle Kleidung und Informationen rund um gesunde Ernährung. Veranstalter war der Neustädter Verein Yoga im Herzen. Spezialisten und Praktiker aus verschiedenen Ländern waren zu Workshops aus den Fachbereichen Yoga, Gesundheit, Ernährung, Massage, Qigong und Schamanismus vor Ort.

Foto: Steffen Unger

