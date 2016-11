Sitzbank gegen Falschparker Auf dem Platz am Bahnhof in Weißwasser werden außerdem die Markierungen überarbeitet.

Der Platz vor dem Bahnhof. © André Schulze

Am Dienstagvormittag haben sich Vertreter des städtischen Bauamts, des Ordnungsamts und der Feuerwehr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Begehung getroffen. Das Thema sind dabei zum einen zwei nicht mehr genutzte Behindertenparkplätze auf der Seite der Sparkasse und zum anderen Falschparker gewesen, die ihre Autos direkt auf dem Platz abstellen. So soll durch das Aufstellen einer zusätzlichen Bank im Bereich einer „Zufahrt“ des Platzes künftig ein Beparken dieser Fläche verhindert werden, wie der Leiter des Baureferats Thomas Böse auf Nachfrage der SZ erklärt. Und auch über zusätzliche Poller werde nachgedacht. Denn aktuell weichen viele Autofahrer auf die Platzmitte aus, wenn es in der Umgebung keine freien Stellflächen mehr gibt. Das Parken in diesem Bereich zu erlauben, hatte die Stadt aber vor knapp zwei Jahren abgelehnt.

Aus den beiden ehemaligen Behindertenparkplätzen sollen drei reguläre Stellflächen werden. Deshalb seien dort neue Markierungen notwendig. So geparkt wird dort aber bereits jetzt. (bb)

