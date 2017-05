Sirenentest im zweiten Anlauf erfolgreich Sechs Töne von jeweils fünf Sekunden Dauer mit fünf Sekunden Pause waren laut Umfrage in der Region Döbeln zu hören.

Offenbar hat der Sirenentest am vergangenen Sonnabend in der Region Döbeln funktioniert. Wie eine Umfrage des Döbelner Anzeigers in den Städten und Gemeinden des Altkreises deutlich machte, sei überall der Signalton zur Warnung der Bevölkerung vor Gefahr erklungen.

Zu hören waren sechs Töne von jeweils fünf Sekunden Dauer mit fünf Sekunden Pause. Insgesamt hielt der Heulton eine Minute lang an. Auch in den anderen Bereichen des Landkreises scheint der Test in diesem Jahr geklappt zu haben. André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes: „Nach hier bisher vorliegenden Informationen ist der Sirenentest erfolgreich verlaufen.“ Ob wirklich alle im Landkreis vorhandenen Sirenen mit dem Signal gelaufen sind, würden aber, so Kaiser, erst die Rückmeldungen der Gemeinden zeigen. „Wir rechnen Mitte/Ende des Monats mit allen Rückläufen“, sagte der Kreissprecher. Im vergangenen Jahr misslang der Test aufgrund technischer Probleme im Altkreis. (DA/mf)

