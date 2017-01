Sinnsuche in den Bergen Der Schweizer Extrembergsteiger Ueli Steck erlebte am Everest Todesangst. Jetzt ist sein Leben wieder in Balance.

Gipfelglück: Ueli Steck hat gute Fernsicht von einem der Türme des Teufelsgrats. Im Hintergrund die weiße Kuppe des Mont Blanc. Ein Ziel für 2017 ist wieder die Everest-Lhotse-Überschreitung: „So schnell gebe ich nicht auf."

Ueli Steck, Schweizer Extrembergsteiger.

Ueli Steck „Der nächste Schritt. Nach jedem Berg bin ich ein anderer“, Malik Verlag, 240 Seiten, 40 Fotos, zwei Karten, 20 Euro.

Bergsteiger sind leidensfähig. Die Natur will es so. Wer sich im Freien ausreizt, wird hart zu sich selbst. Und doch gibt es Grenzen für den Kopf. Bei Ueli Steck kam so viel zusammen, dass es ihm zu viel wurde: Todesangst am Mount Everest durch rasend gewordene Sherpas, eigene Gleichgültigkeit gegenüber tödlichen Gefahren in einer eisigen Monsterwand und immer wieder sterben Freunde in seiner Nähe. Auf den Schweizer, der im Expresstempo von 2:22:50 Stunden wie kein anderer die Eiger-Nordwand hinaufjagt, war in kurzer Zeit so viel eingeprasselt, dass er sich die Seele freischreiben musste.

„Das war extrem“, sagt Ueli Steck im Interview mit der Sächsischen Zeitung, „was die letzten Jahre zusammenkam.“ Und er fragte sich: „Was mache ich da? Macht es überhaupt Sinn, in die Berge zu gehen?“ Dabei sind sie sein Leben, als Profibergsteiger fand er auf schwierigen Routen seine Erfüllung. Über Leistung definierte er sich. Er ging in sich, ließ Medien spekulieren, reagierte nicht darauf. Es wirkt wie eine Selbsttherapie, sein Buch mit dem vielsagenden Titel „Der nächste Schritt“. „Für mich war es gut, beim Schreiben über mich nachzudenken, zu reflektieren“, sagt der 40-Jährige im melodischen Schweizerdeutsch. „Ich kann im Buch erklären, was ich sagen will. Die es interessiert, die sehen es und die Sache ist erledigt.“

Am Everest war Ueli Stecks Leben 2013 erstmals aus der Balance geraten. Mit dem Italiener Simone Moro und dem Briten Jonathan Griffith wollte Steck den Everest und Lhotse überschreiten. Die drei kreuzten den Weg von Sherpas, die eine kommerzielle Route ausbauten. Ein Wort gab das andere, dazu Frust in dünner Höhenluft, Ärger mündete in Steinwürfe, Messerattacken und Morddrohungen. Die drei Europäer wurden vom Berg gejagt. Einer schlichtenden US-Amerikanerin ist es wohl zu verdanken, dass es keine Toten gab.

Ueli Steck hätte sich so eine Zuspitzung am Berg und mit Nepalesen nicht vorstellen können. „Ich war immer gutgläubig unterwegs“, sagt er und wirkt immer noch wie gelähmt. „Ich habe an das Gute im Menschen geglaubt.“ Aber der unvermittelte Gewaltausbruch rüttelte an seinem Menschenbild. Inzwischen gab es Aussprachen, Erklärungsversuche. Alle haben ihren Frieden miteinander gemacht. Steck geht auch mit sich selbst hart ins Gericht und meint, er sei der „größte Kritiker an sich selbst“.

Er weiß nun: Sie hatten die Sherpas in ihrer Ehre verletzt, waren nicht sensibel genug. Sein Traum von der Überschreitung am höchsten Gipfelzug der Erde bleibt, er will ihn erneut versuchen. Aber nicht noch einmal mit dem heißblütigen Simone Moro. Sein Fluchen hatte die Situation zum Überkochen gebracht. „Simone ist so, sehr impulsiv“, sagt Steck über das italienische Naturell und will das nicht negativ klingen lassen. „Es ist positiv, wenn es Leute gibt, die ihre Meinung sagen, direkt ins Gesicht. Aber am Everest war das sehr unglücklich.“

Der Zwischenfall ist abgehakt, aber die auslösenden Probleme sind geblieben: Konkurrenz der Einheimischen mit Expeditionsfirmen, Gerangel ums Geld, Existenzkampf. „Dabei mache ich gar keine Geschäfte am Everest, wie andere, die auf Sherpas angewiesen sind“, klagt Steck, der sich nach der Everest-Attacke sofort in das nächste Abenteuer stürzte. Sein Motto: Verdrängung durch Aktionismus.

Wenn einer der weltbesten Solokletterer aufbricht, dann wägt er ab, kalkuliert das Risiko, reduziert es so gut wie möglich auf ein Minimum. Aber in der Annapurna-Südwand setzen diese Überlebensmechanismen aus. Er steigt nachts in der Todeszone solo und ohne Flaschensauerstoff durch die fast senkrechte Wand zwischen 7 000 und 8 000 Meter. Die Kamera fällt in die Tiefe, er hat mit sich und kniffligen vereisten Trittflächen zu tun, kann nach 28 Stunden nur sein Wort geben, dass er auf dem Gipfel war. Messner glaubt ihm, weil Steck die Potenzen dazu hat. Andere zweifeln.

Das stört Steck weniger als ein Soloritt, bei dem er nicht mehr an den Rückweg dachte. „Ich war an einem Punkt, wo mir alles egal war“, staunt er immer noch über sich, obwohl er sich nicht lebensmüde fühlte. „Das geht ein-, zweimal gut, dann bist du tot. Das ist sicher, und das ist dumm.“ Seine Frau war geschockt und erschrocken, Steck auch. Und er fragte sich, wie er sich nur in so eine Situation bringen konnte, in der er sich auch sehr einsam fühlte, er seine Erlebnisse mit niemandem teilen konnte. Und er kam zum Entschluss: Es muss sich etwas ändern, er muss etwas anders machen.

Der Soloritt war eine alpine Sternstunde. Ueli Steck erlebte danach eine innere Leere, die auch Topathleten kennen, wenn sie Historisches geleistet haben und ahnen, dass diese Leistung wohl nicht wiederholbar ist. Er ist sich sicher, dass bei ihm neben dem Können, seiner Physis und dem Willen auch viel Glück mit im Spiel war. Das hatten einige seiner Begleiter nicht, die in Gletscherspalten stürzten oder in Lawinen verschwanden. Diese Tragödien verschärften seine Sinnkrise um das Bergsteigen. Aber sie schärften auch die Sinne für das Leben, und „wie gut man es hat“.

Ueli Steck gesteht sich nach stillen Stunden ein: Er muss raus aus dem Hamsterrad des immer schneller und weiter. Aber er lebt vom Bergsteigen, das macht ihm auch den meisten Spaß. „Das ist Sinn genug“, meint er nun und sieht manches relativer, nicht zu ernst. „Ich bin extrem motiviert, gehe wieder mit Freude in die Berge. Ich bin zufrieden mit dem, was ich machen kann.“ Dabei schaut er fast neidvoll auf seine Frau, die sich bereits mehrere Berufsbereiche erschlossen hat. „Und ich bin immer noch Bergsteiger.“

Im Buch hatte Steck keine Angst, sich zu sehr zu öffnen, zu viel von sich preiszugeben. Sein Privatleben schützt er ohnehin bewusst. „Wenn du das nicht mehr hast, kannst du zugrunde gehen“, lautet seine Sorge. „Das ist der Bereich, in den du dich zurückziehen kannst, wenn es mal nicht gut läuft. Wenn du aber alles preisgibst, hast du diesen Bereich nicht mehr.“ Ueli Steck erzählte auch so eine Menge über sein Innenleben.

