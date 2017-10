Sinnlose Zerstörungswut Mehrere Haltestellen und ein Pavillon sind in der Nacht entglast worden.

Wie hier am Haltepunkt sind in Weinböhla mehrere Buswartehäuschen zerstört worden. © Ines Scholze-Luft

In der Nacht trieben Unbekannte Täter an mehreren Stellen der Gemeinde ihr Unwesen. Sie zerstörten die Verglasung an Straßenbahn- und Bushaltestellen, an einem Pavillon der Gemeinde sowie einer alten Apotheke.

Der durch die sinnlose Zerstörungswut verursachte Sachschaden wurde noch nicht beziffert, informiert die Polizei. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Fahrradgeschäft Weinböhla. Unbekannte Täter drangen an der Dresdner Straße gewaltsam in ein Fahrradgeschäft ein. Sie entwendeten aus den Räumen mehrere E-Bikes, Mountainbikes, ein Rennrad und diverses Fahrradzubehör im Gesamtwert von etwa 20000 Euro. Einbruch in Gaststätte Meißen. Ein unbekannter Täter drang in der Nacht an der Talstraße gewaltsam durch die Eingangstür in eine Gaststätte ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Der Täter konnte jedoch noch vor deren Eintreffen flüchten. Die nach ihm eingeleitete Fahndung, unter Einbeziehung eines Fährtenhundes, blieb erfolglos. Derzeit liegen noch keine Angaben zum Sachschaden bzw. möglichem Diebesgut vor.

zur Startseite