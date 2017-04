Sinneswandel im Freibad Es gibt verschiedene Ideen, wie das Gelände genutzt werden kann. Nur eines soll es nicht mehr geben - ein Bad.

Verkehrsgarten statt Freibad, das ist eine Idee, wie das Gelände des früheren und seit Jahren geschlossenen Terence-Hill-Bades genutzt werden könnte. © André Schulze (Archiv)

Die Lommatzscher Bürger sollten mitentscheiden, wie das Gelände des früheren Terence-Hill-Freibades künftig genutzt werden kann. An dieser Bürgerbeteiligung nahmen 17 Lommatzscher teil. Das sind 0,34 Prozent der Einwohner. „Die Ergebnisse sind deshalb nicht repräsentativ. Einer deutlichen Mehrheit ist es egal, wie das Gelände genutzt wird“, schlussfolgert Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Von den 17 Teilnehmern kamen vier aus der Kernstadt, nur drei aus den ländlichen Ortsteilen. Darunter waren neun Familien mit Kindern. Lediglich ein Jugendlicher beteiligte sich an der Umfrage.

Auf die Frage, wie das Gelände touristisch und freizeitlich genutzt werden soll, gab es 16 Antworten. 14 davon wollten es wieder als Freibad haben. Einmal kam der Vorschlag, einen Wildpark mit Tag und Nacht röhrenden Hirschen anzulegen. Einmal wurde die Idee geboren, einen Lommatzscher Garten mit dem Namen „Sinneswandel“ anzulegen. Diese Anregung und die Ideen aus einem Jugendforum sollen nun aufgenommen werden.

Geprüft und ins Gelände eingeordnet werden sollen unter anderem eine Verkehrsschule, die zum Üben des Radfahrens und der Verkehrsregeln dienen, aber auch für Inline-Skater, Rollschuhfahrer und Kleinkinder auf Rutschautos und Laufrädern nutzbar sein soll. Auch ein Bolzplatz mit Basketballkorb und ein Grillplatz mit der Möglichkeit, dort gelegentlich zu zelten, könnten entstehen. Zudem sollten verschiedene Spielgeräte vom Trampolin über Kriechtunnel bis zur Seilbahn und ein Ruhebereich mit Barfußstrecke und Kneippbecken aufgestellt werden.

„All diese Vorschläge passen zudem zur Ergänzung des Parkplatzes als Wohnmobilstandplatz“, so die Bürgermeisterin. Das Schwimmbecken soll zugeschüttet und die Rutsche zum Spielgerät umfunktioniert werden. Damit ist eines klar: Ein Freibad wird es hier nicht mehr geben. „Wir müssen uns der Realität stellen. Und diese Realität ist nun einmal, dass wir uns als Stadt Lommatzsch ein Freibad nicht leisten können“, so Anita Maaß.

Widerspruch kommt von Christine Gallasch, Stadträtin der Freien Wähler und Mitglied im Badverein Lommatzsch. Sie will das jetzige Konzept und das Konzept des Badvereines gegenüberstellen und einen Bürgerentscheid dazu erreichen, welches der beiden Konzepte umgesetzt werden soll. „Die Bürger sollen darüber abstimmen, was sie wollen“, sagt sie. Und hat doch wenig Hoffnung. „Es ist wohl völlig unrealistisch, dass es wieder ein Bad wird. Das ist von der Verwaltung einfach nicht gewollt. Da können wir uns als Verein abstrampeln, wie wir wollen“, sagt sie. Und kritisiert, dass es keinerlei Aufstellung über die Kosten gibt für das jetzige Konzept. „Die Stadt muss klipp und klar sagen, was der Umbau und der Unterhalt kosten“, fordert sie.

Dies sei der nächste Schritt, so die Bürgermeisterin. Damit werde ein Planungsbüro beauftragt. Sobald eine konkrete Planskizze mit Kostenschätzungen vorliege, könne in die konkrete Zeit- und Finanzplanung eingestiegen werden. Aus dem Haushalt 2016 und 2017 stünden 16 000 Euro Eigenmittel zur Verfügung, die allerdings größtenteils in die Planung fließen würden. Wann das Projekt umgesetzt werde, könne sie heute aber noch nicht sagen.

Derweil droht dem Badverein die Auflösung. „Das ist nur eine Frage der Zeit“, so Christine Gallasch. Das Finanzamt habe den Verein schon aufgefordert, sein Vereinsziel umzusetzen. Und das ist nun mal das Betreiben des Freibades.

