Sinnesrausch im Herrenhaus

zurück Bild 1 von 2 weiter Aus Dresden und begeistert: die Marketing-Mitarbeiterinnen der Schlösserverwaltung Antje Pohl (26, r.) und Luisa Bauer (29, l.) in mittelalterlichen Gewändern auf der Burg. © Dietmar Thomas Aus Dresden und begeistert: die Marketing-Mitarbeiterinnen der Schlösserverwaltung Antje Pohl (26, r.) und Luisa Bauer (29, l.) in mittelalterlichen Gewändern auf der Burg.

Christian Striefler, Direktor der Sächsischen Schlösserverwaltung, und Susanne Tiesler, Leiterin von Burg Mildenstein, in der Schwarzküche zur Suppenverkostung.

Frische Holzbalken zieren die Decken der Fürstenstube, ein aufwendig restaurierter Ofen soll den Raum im Winter wärmen. Das Herrenhaus auf Burg Mildenstein ist am Donnerstag nach langer Sanierung wieder eröffnet worden. Zum Auftakt schwärmten Christian Striefler, Direktor der Sächsischen Schlösserverwaltung, Burgchefin Susanne Tiesler und weitere Verantwortliche von ihren Errungenschaften. Später wurde es spannend.

Rund fünf Millionen Euro investierte der Freistaat in die Sanierung, Stück für Stück erstrahlt die alte Pracht wieder. Im Erdgeschoss warten Schwarzküche und Hofstube, im ersten Stock zeigt die Dauerausstellung „Der Hof der jungen Herrschaft“ die mittelalterliche Welt von adeligen Kindern.

Seinerzeit, im 15. Jahrhundert, wurde die Burg vor allem als Kinderstube genutzt. Als blaublütige Kinderstube, versteht sich. Etwa für die acht Kinder von Kurfürst Friedrich dem Sanftmütigen und seiner Frau Margaretha von Österreich. Nicht nur sichtbar, auch fühl- und schmeckbar soll die Erfahrung in der Dauerausstellung für ihre Besucher sein: „Wir wollen keine tote Ausstellung“, sagt Susanne Tiesler. So reihen sich die bunten Roben der adeligen Kinder und Erwachsenen in liebevoll dekorierten Reihen aneinander, nach Größen geordnet, zur Anprobe bereit. Daneben hängt ein überdimensionales „Wimmelbild“ an der Wand. Abgebildet ist das wilde Wuseln eines Hofstaates, das ohne die zugehörige iPad-Lupe kaum auseinanderklamüsert werden kann. Jedes noch so kleine Detail des Hofstaates wird durch die Lupe sichtbar. Schmeckbar wird es schließlich bei einem Automaten mit zeitlosen Snacks: Nüssen und Rosinen. Und noch mehr gab es für die Kinder zu schmecken: Anlässlich des Kindertages durften sie vor den Türen des Herrenhauses mittelalterliche Gerichte zubereiten. Mit einem großen Holzlöffel rührten sie eine bräunliche Masse in einem schwarzen Kessel um, zu ihren Füßen loderten die Flammen. „Geschrotete Grünkerne sind das“, erklärten sie und rührten weiter. Wie ein solches Grünkerngericht schmeckt, durften auch die erwachsenen Gäste erfahren. In der Schwarzküche bereitete Christian Striefler daraus eine Suppe zu.

Ein besonderer Höhepunkt allerdings war das Hörbare auf der Feier. Zwei Musiker betörten die Ohren der Gäste, spielten Musik auf Instrumenten einer anderen Zeit. Auf dem Tarogato etwa, dem Vorläufer des Saxophons, oder den Alphörnern, zwei verschlungenen Holztrichtern, die fast bis zur Decke reichten.

Ob es zur Wiedereröffnung des Pagenhauses eine ebenso prächtige Feier geben wird? Es ist das letzte Gebäude, das nun noch fertig saniert werden muss. Die Schlösserbetriebe jedenfalls finden großen Gefallen an Burg Mildenstein. „Wir sind extra aus Dresden gekommen“, sagen zwei Mitarbeiterinnen des Marketing-Teams und schlüpfen begeistert in alte Roben.

