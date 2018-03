Sinkende Anmeldezahlen an den Schulen

Eltern und Schüler haben sich für eine weiterführende Schule entschieden. Vorige Woche endete für die Viertklässler die Anmeldefrist an Sachsens Gymnasien und Oberschulen. Ob ab August wirklich alle dort lernen können, wo sie sich angemeldet haben, steht aber noch nicht fest. Erst am 24. Mai erhalten die Familien den Bescheid über die Aufnahme. Für gewöhnlich ändert sich hier und da noch einmal was, um ordentliche Klassenstärken zu ermöglichen. Was 2018 auffällt: Im Bereich Hoyerswerda sind bei allen staatlichen Schulen die Anmeldezahlen im Vergleich zu 2017 gesunken – am deutlichsten am Foucault-Gymnasium von 88 auf 62 Schüler.

Zudem ziehen die Freien Schulen mit ihren Konzepten Eltern und deren Kinder an. Die Freien Oberschulen in Bernsdorf (18 Anmeldungen) und Königswartha (27 Anmeldungen) müssen sich nicht verstecken. Auch Hoyerswerdaer nehmen es auf sich, ihre Kinder lieber jeden Tag ein paar Kilometer zur Schule zu bringen oder mit dem Bus fahren zu lassen.

Und an der Christlichen Schule Johanneum in Hoyerswerda dürften wie immer zu diesem Zeitpunkt die genauen Schülerzahlen noch nicht feststehen. Auch hier endete in der vergangenen Woche die Anmeldefrist sowohl für die Christliche Oberschule als auch das Christliche Gymnasium – beide im selben Gebäude in der Fischerstraße untergebracht. Allerdings laufen derzeit noch die Aufnahmegespräche. Erst nach deren Abschluss äußert sich die Schule gewöhnlich zu Zahlen. (MSM/US)

