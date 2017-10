Singende Kinder treffen Jazz Der Europa-Chor Fantasie 2017 bereitet gemeinsam mit mehreren Kinderchören den Zuhörern ein musikalisches Erlebnis der Sonderklasse in den Telux-Sälen Weißwasser.

Die Kinderchöre und der Europa-Chor singen gemeinsam das Lied von Alice im Wunderland. Auch das Publikum wird in das Konzert einbezogen. © Rolf Ullmann

Kinder singen gemeinsam mit einem professionellen Erwachsenenchor Jazzstücke und Filmmusiken, kann das gelingen? Doch schon nach den ersten drei Liedern waren sich die Zuhörer am Sonnabendabend im Lichtsaal der Teluxsäle einer Meinung: Das Experiment ist mehr als gelungen. Die Sängerinnen und Sänger des Europa-Chores Fantasie 2017 schufen im Einklang mit dem Stadtkinderchor sowie dem Kinderchor der Musikschule Weißwasser für ein tolles Gänsehautgefühl bei den Zuhörern. Professor Joshard Daus, der als Dirigent die Mitwirkenden am Konzert zu musikalischen Höchstleistungen führte, lobte die gute Akustik im Lichtsaal. Sie trug dazu bei, dass die Zuhörer an diesem Abend bekannte Filmmelodien und Jazzstücke in ungewohnter, aber doch außerordentlich reizvoller Ausdrucksform erlebten. „Wir wollen den Kindern mit diesem Projekt die Freude am Singen vermitteln“, sagt der Dirigent eingangs des Konzerts.

Nun, dieses Ziel ist allen daran Beteiligten vollauf gelungen. Die Zuhörer gewannen den Eindruck, dass die beiden Generationen schon längere Zeit gemeinsam auftreten. Doch das Konzert in Weißwasser stellte für alle Klangkörper die Premiere dar. Das Soziokulturelle Zentrum Weißwasser erweiterte als der örtliche Partner die Bandbereite seiner kulturellen Angebote um eine weitere reizvolle Facette. Ein Wermutstropfen trübte die Aufführung dennoch. Denn im Saal blieben an diesem Abend noch zu viele Stühle frei. Vielleicht ändert sich das jedoch, wenn der Europa-Chor hier erneut gastiert. (ru)

