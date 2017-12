Singen von der Hoffnung in der Krise Vor dem Siemens-Tor in Görlitz stimmten sich Tausende am Donnerstagabend aufs Weihnachtsfest ein.

zurück Bild 1 von 4 weiter Viele der schätzungsweise 2000 Görlitzer vor dem Siemens-Werk brachten Kerzen mit. © nikolaischmidt.de Viele der schätzungsweise 2000 Görlitzer vor dem Siemens-Werk brachten Kerzen mit.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (Mi.) tauschte sich mit Bürgermeister Michael Wieler (li.) und Landtagsabgeordneten Octavian Ursu aus.

Viele der Besucher sangen die Weihnachtslieder mit.

Posaunenchöre und Sänger unterstützten den größten Weihnachtschor von Görlitz.

Görlitz. Als schließlich nach 75 Minuten alle in „O du fröhliche“ einstimmen und eine „gnadenbringende Weihnachtszeit“ besingen, da tanzen einige kleine Schneeflocken vor dem Siemens-Werk am Donnerstagabend. Es ist ein Wunder – und doch wieder keins. Eine kleine Schneemaschine hatten die Siemensianer so postiert, dass sie die Schneekügelchen über den Chor und die Posaunen hinweg in die Menge blies.

Auf ein solches Wunder für ihr Werk warten die Siemensianer auch. Beistand von oben kann da nie schaden, deswegen haben sie die Angebote der Kirche dankbar angenommen. Doch es ist nicht so, dass sie selbst nichts dafür tun. Sie fahren zur Siemens-Zentrale nach München, sie halten engen Kontakt zur Politik, sie sprechen mit Siemens-Chef Joe Kaeser: ruhig, aber entschlossen. Das habe Eindruck bei ihm gemacht, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an diesem Abend vor dem Siemens-Tor auf der Lutherstraße. Kretschmer kann das aus erster Hand berichten, traf er doch am Mittwoch Kaeser in München. Er ist sicher, dass die Argumente für Görlitz sprechen. Deswegen drängt er auf zügige Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Gespräche sollten „ohne Vorfestlegung stattfinden“, damit „unvoreingenommen und ehrlich über die Standorte gesprochen wird“. Nur wenige Stunden zuvor hat er eine gemeinsame Mitteilung mit Kaeser veröffentlicht, in dem er auch die wirtschaftlichen Zwänge von Siemens anerkennt.

Dass Siemens an der Schließung des Görlitzer Standortes festhält, dringt aber weiterhin aus München. Aufsichtsratschef Gerhard Cromme hat das Sparkonzept in der Kraftwerkssparte nochmals verteidigt und Kaeser dafür den Rücken gestärkt. Dass der mittlerweile alle Optionen für den Görlitzer Standort prüfen lassen will, hat er freilich so klar geäußert, dass Siemens sich daran messen lassen muss. Der Görlitzer Betriebsratsvorsitzende Christian Hainke ist sich daher sicher, dass die Proteste Wirkung zeigen, aber es erst ein Anfang ist und lädt zur nächsten großen Demo am 19. Januar in Görlitz ein. Er mahnt daher: „Zusammenhalten, zusammen handeln – das muss unsere Botschaft sein“. Viele Görlitzer stellen das an diesem Donnerstagabend unter Beweis. Sie singen Lieder wie „Süßer die Glocken nie klingen“, „O Tannenbaum“, oder „Stille Nacht, heilige Nacht“. Wo sonst die IG Metall laut auf die Trommeln schlägt, versuchen die Posaunenbläser trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt, saubere Töne aus ihren Instrumenten zu zaubern. Auch ein kleines Wunder.

Irmgard Schwaetzer, frühere Bundesministerin und Chefin des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland, spricht von einer „vorweihnachtlichen Singegemeinschaft“, die zeige, dass die Menschen in Görlitz beisammenstehen. Das war schon bei den Gewerkschafts-Protesten oder der Menschenkette zu spüren gewesen, die Kirchen haben aber diesen Impuls aufgenommen. In einer außergewöhnlichen Dichte von Äußerungen haben ihre Spitzenvertreter in den vergangenen Tagen immer wieder die soziale Verantwortung von Siemens angemahnt und eine Zukunft für den Görlitzer Standort gefordert. Hans-Wilhelm Pietz, Pfarrer in der Innenstadtgemeinde, spricht diese „Geschlossenheit“ an, für die an diesem Abend gesungen wird und Kerzen leuchten. Christian Hainke hatte schon vor einer Woche in der Frauenkirche die Kerze als wunderbares Symbol bezeichnet. Sie bedeute Licht; Licht wiederum spende Wärme; Wärme sei Hoffnung. „Aus der Hoffnung schöpfen wir Kraft, um diesen langen Weg zu schaffen“. Von diesem langen Weg ist immer wieder die Rede in diesen Tagen. Auch Michael Kretschmer, der Görlitzer in der Staatskanzlei in Dresden, weiß und ahnt, dass bei allem gebotenen Optimismus es nicht einfach wird. „Behalten Sie die Nerven“, ruft er in die Görlitzer Nacht. „Wir werden am Ende erfolgreich sein.“ Und dann erklingt „O du fröhliche“.

