Singen mit der Stern Combo Meißen Der Wilandes-Chor ist bei der Rocksinfonie „Bilder einer Ausstellung" dabei. Ein Novum in der Vereinsgeschichte.

Stephan König (vorn rechts) führt mit dem von Helmar Federowski (vorn links) geleiteten Wilsdruffer Wilandes-Chor in Reichenbach seine rocksinfonische Bearbeitung der „Bilder einer Ausstellung“ auf. © Thomas Morgenroth

„Der Tod war nicht gut“, sagt Stephan König und blickt in den Saal im Wilsdruffer Bahnhof. Vierzig Sängerinnen und Sänger stimmen dem 53-jährigen Dirigenten aus Leipzig mit einem zaghaften Nicken zu. Also noch einmal. König setzt sich an das elektrische Klavier, gibt mit der linken Hand den Einsatz, und eine gewaltige Ode an die Welt füllt die einstige Wartehalle: „Zeig mir im Spiegel der Wahrheit zartblaue Freiheit oder Krieg und Tod, liegt vielleicht dahinter auch das Ende der Welt?“

Der Wilandes-Chor geht so stimmgewaltig durch „Das große Tor von Kiew“, dass der Zuhörer schon bei der Probe eine Gänsehaut bekommt. Und die ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf eines der größten Ereignisse in der Geschichte des 2003 gegründeten Ensembles: Ende März stehen die in ihrer Freizeit singenden Männer und Frauen mit dem Leipziger Symphonieorchester und der Stern Combo Meißen in Reichenbach im Vogtland auf der Bühne. König dirigiert dort im Neuberinhaus seine rocksinfonische Bearbeitung eines der bedeutendsten Klavierzyklen der Musikgeschichte: „Bilder einer Ausstellung“.

Modest Mussorgski beschreibt in seinem 1874 komponierten Werk mit außergewöhnlichen Klangfarben Bilder seines im Jahr zuvor gestorbenen Freundes Viktor Hartmann. Hundertfach ist der musikalische Gang entlang der Kunstwerke bearbeitet worden. Auch Rockmusiker wie Tomita oder Emerson, Lake and Palmer haben sich des Stoffs angenommen, die wiederum 1975 die Stern Combo Meißen zu einer eigenen Fassung anregten.

Gesungen wurde zu Mussorgski damals nicht. Erst vierzig Jahre später bekam das rein instrumentale Stück einen deutschen Text – von Manuel Schmid, dem Sänger der Stern Combo Meißen. Der Pianist, Dirigent und Komponist Stephan König, von dem es auch eine Jazz-Version der „Bilder einer Ausstellung“ gibt, fügte schließlich alles zusammen: Orchester, Rockband und Chor. Das Auftragswerk hatte beim ersten Sächsischen Landesmusikfest im Juni 2015 in Grimma seine Premiere. Das vom Publikum gefeierte Ereignis, bei Buschfunk als DVD und CD erschienen, blieb allerdings einmalig – die Veranstalter scheuen den Aufwand und die Kosten.

Uwe Treitinger nicht. Der 52-jährige Inhaber des Gasthauses „Bergkeller“ in Reichenbach veranstaltet in dem kleinen Ort schon zum fünften Mal ein dreitägiges Art-Rock-Festival. Höhepunkte sind Chris Thompson, der Sänger von Manfred Mann’s Earthband, der Ex-Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth mit seinem einzigen Deutschland-Konzert in diesem Jahr, Omega aus Ungarn – und das Projekt „Bilder einer Ausstellung.“ „Das wollte ich unbedingt haben“, sagt Treitinger, der die Stern Combo noch aus seinen Jugendtagen kennt. „Die hat regelmäßig hier gespielt.“ Mit Orchester und Chor ist der Auftritt jetzt ein Novum – und das zudem bei einem Rockfestival. „Das gibt es nur bei mir“, freut sich Treitinger, der mit tausend Besuchern pro Veranstaltungstag rechnet.

So kommt es also, dass die Rocksinfonie nach knapp zwei Jahren ihre erste Wiederaufführung erlebt. Mit einer entscheidenden Neuerung: Statt des Landesjugendchores Sachsen, dem der Termin nicht passte, ist diesmal der Wilandes-Chor aus Wilsdruff dabei.

