Singen im Klostersaal Die Premiere des Adventssingens im vergangenen Jahr war gut besucht. Jetzt soll es eine Neuauflage geben. Die Gäste können daran mitwirken.

Ute Bendlin, Organisatorin des Adventssingens. © Sebastian Schultz

„Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit“ – dieses und andere Lieder werden am Sonnabend, 17. Dezember, wieder durch den Riesaer Klosterratssaal klingen. Ab 17.30 Uhr findet erneut das Riesaer Adventssingen statt. „Im vergangenen Jahr war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt“, freut sich Ute Bendlin, die das Adventssingen ins Leben gerufen hat. „Die Idee, die dahinter stand, war ja, selbst zu singen, statt Kultur einfach nur zu konsumieren“, sagt Ute Bendlin. „Denn gemeinsames Singen macht gute Laune und baut Stress ab.“ Deshalb sind zum 17. Dezember alle Sangeslustigen in den Klosterratssaal eingeladen. Der Eintritt ist frei. „Der CDU-Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth hat wieder die Schirmherrschaft über das Adventssingen übernommen und die Veranstaltung so erst ermöglicht“, informiert Ute Bendlin. „Für die musikalische Begleitung wird wieder Karl Haffner am E-Piano mit seinem Jacobsthaler Chor sorgen.“ Über die eigene Textsicherheit muss sich auch in diesem Jahr niemand Sorgen machen, sagt Ute Bendlin. Sie wisse ja selbst, dass bei vielen Liedern nach der ersten Strophe Schluss sei, weil der Text fehlt. „Wie im vergangenen Jahr wird es deshalb wieder im Klosterratssaal ein Liederheft geben.“ Das Heft soll auch der CDU-Info-Broschüre „Ganz nah dran“ beiliegen, die in den nächsten Tagen erscheint.

Gesungen werden sollen neben Klassikern wie dem „Kleinen Trommlerjungen“, „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“, „Sind die Lichter angezündet“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ auch Lieder, die erst seit relativ kurzer Zeit zum „Weihnachts-Kanon“ gehören, wie etwa „In der Weihnachtsbäckerei“. Auch einige neue Lieder werden im Vergleich zum Vorjahr dabei sein, verspricht Ute Bendlin. Aber nicht nur gesanglich dürfen die Gäste das Programm bereichern. „Vielleicht kennt jemand eine kurzweilige Weihnachtsgeschichte oder ein schönes Weihnachtsgedicht, mit dem er zur Gestaltung des Abends beitragen möchte. Darüber würden wir uns schon sehr freuen.“

Den Unentschlossenen rät sie: „Nur Mut, wir gestalten ja als Publikum den Abend gemeinsam.“ Hinsichtlich des Gesanges brauche sich ohnehin keiner Sorgen machen. „Es zählt nicht der perfekte Gesang. Entscheidend ist das Singen in der Gemeinschaft. Und das haben wir im letzten Jahr mit 120 Teilnehmern auch prima geschafft. Mir ist jedenfalls kein einziger schiefer Ton aufgefallen“, sagt sie und lacht. „Also liebe Riesaer: Freuen wir uns wieder auf das gemeinsame Singen und die schöne Atmosphäre in unserem Klosterratssaal!“

