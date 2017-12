„Singen hält mich jung“ Die Gastronomie hängen Anita und Harald Szonn nach 20 Jahren an den Nagel. Die Musik bleibt als Leidenschaft.

Anita Szonn, ihr Mann Harald (in der Mitte) und Tochter Claudia (links daneben) zusammen mit den Damen aus der Touristinformation und den Läden in der Siedlung. Sie gratulierten der Wirtin am Montag zu ihrem 65. Geburtstag im jetzt geschlossenen Forsthaus. © André Schulze

Am Montag hatte das Forsthaus in der Erlichthof-Siedlung noch einmal geöffnet – aus besonderem Anlass: Die Gastwirtin Anita Szonn ist 65 Jahre geworden. Unter den ersten Gratulanten waren die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information und die Geschäftsinhaberinnen der Siedlung. Ihnen allen wird sie fehlen, sagten die Frauen übereinstimmend, als ihnen die Gastwirtin ihre legendäre Stachelbeer-Sahne-Baiser-Torte auf den Tisch stellte. Nicht nur wegen dieser leckeren Süßigkeit werden sie das Gastwirt-Ehepaar vermissen. Die „singende Wirtin“ ist nicht nur zum Aushängeschild für den Erlichthof, sondern für den Tourismus über Rietschen hinaus geworden. „Zugegeben, ich tanzte auf vielen, zu vielen Hochzeiten“, sagt die Wirtin heute. Deshalb schraubte sie in den letzten Jahren ihr ehrenamtliches Engagement zurück. Sie gab 2016 die Stelle als Gemeinde-Kantorin auf, weil sich ein Nachfolger fand.

Der Kirche bleibt sie aber treu, ebenso den beiden Posaunen- und Kirchenchören von Daubitz und Rietschen. Und auch als Gemeinderätin wird sie die Legislaturperiode zu Ende bringen, versichert sie. Dass Anita Szonn gern Orgel, Klavier, Posaune, Gitarre und Flöte spielt, hat sich auch bei ihren Gästen herumgesprochen. „Einer fragte mich neulich, ob ich ihm nicht nächstes Jahr ein Geburtstagsständchen singen kann, auch wenn ich jetzt im Ruhestand bin. Den Wunsch werde ich ihm erfüllen“, erzählt Anita Szonn.

Obwohl das Forsthaus am 3. Advent das letzte Mal unter Szonns Führung geöffnet hatte, wollen beide doch „in Raten“ von ihrem geliebten Objekt Abschied nehmen. „Wir gehen zwar nur von einer Straßenseite auf die andere, doch es ist ein Wechsel vom geschäftlichen ins private Leben“, sagt die Jungrentnerin. Nun stehen Familie, Haus und Garten im Mittelpunkt. Darauf freut sich ebenso Harald Szonn. „Über die Jahre ist viel liegengeblieben. Jetzt ist Zeit dafür“, sagt er optimistisch. Zeit auch für die vier Enkel – und für ausgiebige Radtouren. „Nun können wir uns die schönen Ecken der Oberlausitz, wohin wir unsere Gäste und Touristen geschickt haben, endlich mal selbst anschauen“, sagt der 63-jährige Gastronom.

Es gehörte anfangs viel Mut dazu, Ende der 1990er Jahre einen 20-jährigen Pachtvertrag für eine Gaststätte abzuschließen. Dazu kamen später noch ein Ferien- und ein Gästehaus mit insgesamt 16 Betten. Auch die beiden Häuser wollen bewirtschaftet sein. „Aber so wie sich der Erlichthof entwickelt hat, ist auch unser Geschäft gewachsen. Wir fühlen uns immer noch als ein Teil des Erlichthofes“, sagt Harald Szonn. Seine Frau muss darüber schmunzeln. Denn ursprünglich sei sie als Daubitzerin zu ihm gezogen „weil er ein idyllisch gelegenes Häuschen am Waldrand hatte. Dass daneben mal ein kleines Dorf entstehen würde, wo wir unser Geld verdienen, haben wir uns nicht träumen lassen“, erzählt Anita Szonn. 1975 ist sie bei ihrem Harald eingezogen. Inzwischen haben beide drei Töchter großgezogen, zwei lernten in der Gastronomie. Das Forsthaus ihrer Eltern übernehmen, das wollen beide aber nicht. „So ein Geschäft funktioniert nur in Familie. Und wenn unsere Eltern nicht mehr dabei sind, wird das schwierig“, schätzt Claudia Szonn ein. Sie sieht ihre berufliche Perspektive im Info-Zentrum am Turm am Schweren Berg in Weißwasser.

Der Mangel an Personal ist für das Ehepaar Szonn ein wichtiger Grund zu ihrer Entscheidung gewesen, den Pachtvertrag nicht zu verlängern. „Ich kann mich gut daran erinnern, als wir vier Beschäftigte in der Küche und vier in der Gastronomie hatten“, sagt Anita Szonn. In diesem Jahr waren es zur eigenen Familie nur noch drei Angestellte. „Fehlen die Leute, müssen wir mehr machen und das geht zulasten der Qualität, weil nicht alles zu schaffen ist“, sagt sie aus Erfahrung. Deshalb sei der Schlussstrich auch vor dem Weihnachtsgeschäft gezogen worden, zum Bedauern vieler Gäste. „Wir hätten das allein nicht stemmen können“, so die Gastwirtin. Hinzu kommen Bürokratie, Steuerformalitäten und Vorschriften, die weitere Zeitfresser für Selbstständige geworden sind.

Dennoch geht es im Forsthaus im nächsten Jahr weiter. Die Gastwirtin von nebenan aus dem Scheunencafé, Iris Jagiela, wird das Forsthaus und die beiden Ferienhäuser mit übernehmen, um sie im Frühjahr zur neuen Saison neu zu eröffnen. Vorher muss aber das alte Inventar aus den Häusern. Dafür veranstaltet die Familie Szonn einen Haus-Flohmarkt am 29. und 30. Dezember, jeweils 12 bis 17 Uhr. „Wir laden alle ein zum Stöbern, Kaufen und um Auf Wiedersehen zu sagen – mit Glühwein, Kaffee, Kuchen und heißer Suppe“, sagt Anita Szonn. Und wer Szonns kennt, wird sich sagen, dass das zwar die letzte Aktion in diesem Jahr ist, aber irgendwas lässt sich die singende Wirtin bestimmt auch für das neuen Jahr einfallen.

