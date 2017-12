„Singen die jetzt alle meinen Namen?“

Kevin Münch gewann 2009 sein erstes Turnier, die German Darts Open. Ein Jahr später wurde er erstmals deutscher Meister. Foto: dpa © dpa

Nach seinem Sensationssieg war Darts-Profi Kevin Münch vollkommen überwältigt. Kurz vor Mitternacht saß der 29-Jährige schwitzend im Pressekonferenzraum des Londoner Alexandra Palace und hatte seinen Triumph über Ex-Weltmeister Adrian Lewis noch immer nicht verarbeitet. „Ich bin aus dem Häuschen. Ich kann einfach nicht glauben, was da gerade passiert ist“, sagte Münch nach dem 3:1 über den hoch favorisierten Adrian Lewis aus England, immerhin zweimaliger Champion beim größten Turnier der Darts-Welt.

Während der Deutsche zu Beginn des Abends noch ein namenloser Außenseiter war, besang ihn das Publikum nach seiner Leistung sogar: „Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, now, Kevin Kevin Munch, Kevin Munch, Kevin Kevin Munch“, dröhnte es aus den Kehlen von knapp 3 000 euphorischen Fans zur Melodie von „Give it up“ von KC & The Sunshine Band. „Singen die jetzt wirklich alle meinen Namen?“, fragte Münch. „Ich habe es kaum verstanden.“

Ja, sie sangen alle seinen Namen. Der Sieg des deutschen Außenseiters war eine der größten Überraschungen der vergangenen Jahre bei der Darts-WM. Acht perfekte Aufnahmen mit 180 Punkten gelangen dem Mann aus Bochum in seiner Erstrundenpartie und damit so viele wie bislang keinem anderen Spieler bei dieser WM. „Ich bin einfach nur glücklich und froh, dass ich’s geschafft habe. Eigentlich will ich mich hinlegen und erstmal realisieren, was gerade passiert ist“, sagte Münch, dessen Sieg im „AllyPally“ großen Jubel auslöste. Mehr als ein Fünftel aller Karten ging auch in diesem Jahr an deutsche Fans.

Es wurde ein Abend, an dem der Ex-Champion Lewis zur Randnotiz geriet, weil ein deutscher Garten- und Landschaftsbauer „den geilsten Tag“ seines Sportlerlebens erwischte, wie er es selbst formulierte. „Ich habe einfach versucht, meinen Fluss weiter zu halten und es hat wunderbar funktioniert“, sagte der Mann mit dem Spitznamen „The Dragon“.

Zunächst stehen für ihn nun ein paar ruhige Weihnachtstage in Bochum an – sofern das denn möglich ist. „Ich hoffe, dass zu Hause alles abgerissen ist“, witzelte Münch am „geilsten Tag“ seiner Karriere und blickte mit einem schelmischen Grinsen selbstbewusst voraus: „Aber wer weiß, was am 27. Dezember passiert.“ Dann trifft der Rechtshänder, der mit links wirft, in Runde zwei entweder auf Cristo Reyes oder Antonio Alcinas – die beiden Spanier spielen am Donnerstag gegeneinander. (dpa)

zur Startseite