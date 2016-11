Sinfoniechor sucht Sängerinnen und Sänger

Der Extrachor der Semperoper braucht Verstärkung in allen Stimmgruppen, insbesondere in der Stimmlage Sopran. Die Sängerinnen und Sänger sollten eine sichere und kräftige Stimme haben und Noten gut lesen können. Vor allem aber sollten sie für die Proben genügend Zeit mitbringen und Freude daran haben, an außergewöhnlichen chorischen Aufgaben mitzuwirken. Neben der Unterstützung des hauptamtlichen Staatsopernchores der Sächsischen Staatsoper Dresden bei Konzert- und Opernaufführungen, pflegt der Sinfoniechor auch sein eigenes Opernrepertoire und führt geistliche und weltliche Chormusik auf. Vor der Aufnahme in den Chor sind Interessierte zu „Schnupperproben“ und einem Vorsingen eingeladen. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter der Rubrik „Mitsingen“. (SZ)

www.sinfoniechor.de

zur Startseite