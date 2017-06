Sind Pirnas 17-Geschosser brandsicher? In Deutschland gelten hohe Sicherheitsstandards. Aber die Mieter müssen auch etwas für den Brandschutz leisten.

Das Hochhaus an der Remscheider Straße 1a ist eines der vier 17-Geschosser auf dem Sonnenstein. Alle Gebäude haben ein zweites Sicherheitstreppenhaus. © Archivbild: D. Förster

Pirna. Die Bilder von dem Großbrand aus London erschüttern. Dass sich solch eine Tragödie in den Pirnaer Hochhäusern ereignen könnte, hält Jürgen Scheible, Chef der Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) jedoch für relativ unwahrscheinlich. „In Deutschland gelten hohe Sicherheitsstandards“, sagt er. Ab 22 Meter Höhe gilt ein Gebäude als Hochhaus. Die WGP hat vier 17-Geschosser, vier 11-Geschosser und das sogenannte rote Hochhaus an der Breitscheidstraße im Bestand, die unter diese Kategorie fallen. „An alle 17-Geschosser wurde Ende der 90er-Jahre bereits ein zweites Sicherheitstreppenhaus angebaut“, erklärt Scheible. Außerdem seien über 3 000 Wohnungen des Unternehmens mit Rauchwarnmeldern ausgestattet. Darüber hinaus wurden in den Hochhäusern Steigleitungen verlegt, die im Ernstfall für ausreichend Löschwasser bis in die oberen Etagen sorgen. „Sämtliche Brandschutzmaßnahmen, wie auch spezielle Türen, werden regelmäßig vom TÜV und der Feuerwehr überprüft“, betont Scheibe.

Laut Vorschrift muss in Deutschland die Wärmedämmung mit einem Flammschutzmittel behandelt werden. Die Folge: Das Material ist schwer entzündbar und das Ausbreiten eines Feuers wird verhindert. Dass das in Pirna funktioniert, bewies der Brand in der Remscheider Straße 2 a im Sommer 2010. Damals brach in der Wohnung im obersten Geschoss ein Feuer aus, bei dem eine Mieterin tragischerweise ums Leben kam. „Aber das Feuer griff nicht auf die Nachbarwohnungen über“, berichtet Scheible. In diesem Zusammenhang betont er jedoch, dass auch die Mieter selber beim Brandschutz gefragt sind. „Brennbares Material darf nicht auf Balkonen oder in den Treppenhäusern gelagert werden. Die Fluchtwege müssen unbedingt freigehalten werden“, sagt der WGP-Chef.

Kommt es trotz aller Schutzmaßnahmen dennoch zu einem Brand, gilt für den Mieter: Er sollte sich am besten selber in Sicherheit bringen, solange Flure und Treppenhaus nicht verqualmt sind. Andernfalls wartet man in seiner Wohnung ab und achtet auf die Anweisung der Feuerwehr, erklärt Tom Eckert von der Feuerwehr Pirna.

zur Startseite