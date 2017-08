Sind Kinderfänger unterwegs? Ein Mann hat in Lückendorf versucht, ein Mädchen in sein Auto zu locken. In Friedersdorf passierte ein ähnlicher Fall. Nun werden Zeugen gesucht.

Symbolbild. © Claudia Hübschmann

Ein Unbekannter soll am Montag an der Kammstraße in Lückendorf ein fünfjähriges Mädchen angesprochen haben. !Der Mann zeigte dem Kind Bilder von Fischen und fragte es, ob sie gemeinsam Angeln gehen wollen“, berichtet Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz. Anschließend bot er dem Mädchen an, in sein Fahrzeug zu steigen. „Als die Mutter der Fünfjährigen dazu kam, flüchtete der Unbekannte mit einem silbernen Ford Fiesta.“

Auch in Friedersdorf ist möglicherweise ein ähnlicher Fall passiert. Dabei soll ein Unbekannter einen zwölfjährigen Jungen aus einem Fahrzeug heraus an der Hempelstraße angesprochen haben. Der Mann fragte wohl, ob der Junge mitfahren möchte. „Daraufhin lief das Kind weiter“, so die Polizeisprecherin. Der Unbekannte soll mit einem grau-grünen Fahrzeug davon gefahren sein.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern oder dessen Fahrzeugen machen kann, soll sich im Polizeirevier Zittau-Oberland (03583620) melden. (szo/tc)

