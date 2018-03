Sind die Retter noch zu retten?

Die Frist verstrich ergebnislos. Laut Großmann habe Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) zugesagt, bis Mitte Januar Bescheid zu geben – auch darauf wartete der Verein vergeblich. Erst Ende Februar wurde publik, dass sich der Stadtrat mit der Sache beschäftigen soll, was noch eine Weile dauert: Die Abgeordneten tagen erst Ende März wieder. Domiziltechnisch hängt der Verein derzeit völlig in der Luft.

Wie nahm das Drama seinen Anfang? Der Retter-Verein hatte bislang seinen Sitz im Haus Grohmannstraße 1, es bildet quasi einen Querriegel zwischen Grohmannstraße und Zollhof, das Gebäude gehört der Stadt. In den Räumen war ausreichend Platz für Büro und Kostüme für die über 100 Mann starke Truppe. Die Mimen konnten sich dort vor Aufführungen bequem umziehen. Doch Mitte 2017 kam die Stadt mit einer niederschmetternden Nachricht: Die Stadtverwaltung braucht nach einer Umstrukturierung zusätzliche Räume. „Der Verein sollte aus seinem angestammten Domizil ausziehen“, sagt Vereinschef Volker Großmann. Danach gab es zwar Gespräche mit der Stadt über mögliche Alternativen, doch der Verein lehnte die avisierten Ausweichquartiere zunächst ab: zu abgelegen, zu klein, zu unpraktisch. Die Stadt versprach, sich weiter um Ersatz zu kümmern. Unterdessen, sagt Großmann, habe das Rathaus den Verein aber gedrängt, die Räume möglichst schnell zu verlassen. Dies geschah auch Ende 2017, die Retter wollten die städtischen Pläne nicht blockieren. Der Verein setzte aber eine Frist: Bis Ende Januar sollte eine Lösung her, sonst seien die für 2018 geplanten Veranstaltungen in Gefahr.

Wo hat der Verein derzeit sein Lager aufgeschlagen?

Derzeit haust der Verein beengt, nicht alles ist mehr an einem Fleck. Vereinssitz, Büro und Umkleiden sind jetzt in einem einzigen Raum im Haus Grohmannstraße 1 untergebracht, die Kostüme lagern im Hinterhaus der Stadtbibliothek. Das Quartier ist aus Sicht des bisherigen Vereins-Schatzmeisters Andreas Thiele inakzeptabel: viel zu eng, kein Zugang zum Bibliothekshof, an Reparaturen der Kostüme sei gar nicht zu denken, auch reiche der Platz nicht aus, dass sich die Mimen umziehen können. Wegen des Auszugs habe der Verein den Winter über weder an Kostümen noch an Requisiten arbeiten können. Der Verein hofft auf eine rasche Dauerlösung. „Aber im Moment“, attestiert Vereinschef Großmann, „sind die Retter handlungsunfähig.“