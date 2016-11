Sind die Bauern auf das neue Klima vorbereitet? Bisher spielt der Klimawandel nur für wenige Bauern in der Region eine Rolle. Doch das könnte sich bald ändern.

Das hassen Bauern: Wenn es während der Erntezeit oft und heftig regnet, wird die Ernte erschwert und sie büßen Erträge ein. Da in den Erntemonaten zunehmend Starkniederschläge erwartet werden, müssen die Landwirte umplanen. © C. Hübschmann

Zu warm im Frühling, zu warm im Winter, zu nass bei der Ernte: Das Klima ändert sich – auch in unserer Region. Erste Trends zeichnen sich ab, wenn man die tatsächlichen Klimadaten der vergangenen 55 Jahre vergleicht. Prognosen für die nächsten 80 Jahre zeigen, dass der Klimawandel auch Sachsen nachhaltig verändern wird.

Davon sind die hiesigen Landwirte ebenfalls betroffen. Manche bekommen die Auswirkungen schon jetzt direkt zu spüren. So etwa die Bauern der Agrargenossenschaft Radeburg. Heiko Hennersdorf ist in Radeburg für den Pflanzenbau zuständig. „Wir bauen seit fünf Jahren keine Sommergerste und keinen Hafer mehr an“, sagt er. Im Frühjahr, wenn die Pflanzen ausreifen, nimmt die Vorsommertrockenheit zu. „Und in den vergangenen zwei Jahren hatten wir keinen richtigen Winter.“ Dann sterben Schädlinge nicht ab und die Felder kommen nicht zur Ruhe. Deshalb bauen die Radeburger nun mehr Wintergerste, Winterraps, Weizen und Silomais an.

Heiko Hennersdorf hat noch einen weiteren Trend beobachtet, den auch das sächsische Landwirtschaftsministerium bestätigt: „Wenn die Niederschläge kommen, dann zur Unzeit.“ Also im Spätsommer, wenn sich die Bauern eigentlich trockene Wochen für ihre Ernte wünschen.

Ulrich Henk vergleicht als Referent im Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft die vergangenen 55 Jahre. „Seit 1961 hat die mittlere Jahrestemperatur in Sachsen um 0,6 Grad Celsius zugenommen“, sagt Henk. Dass die Bürger die Sommer zunehmend als warm empfinden, komme nicht von ungefähr. „Die Tage, an denen es mehr als 25 Grad Celsius warm ist, haben um 25 Prozent zugenommen“, sagt Henk. Es gibt also mehr heißen Sommer.

Einige Bauern profitieren sogar

Es gibt aber nicht mehr oder weniger Wasser. Es regnet nur später im Jahr. Während die Niederschläge im Frühjahr um zwölf Prozent abgenommen haben, regnet es zwischen Juli und September, also zur Erntezeit, zwölf Prozent mehr. In dieser Zeit haben Klimaforscher in Sachsen auch 18 Prozent mehr Starkregen gemessen.

Gerade dieser Niederschlag, der in sehr kurzer Zeit sehr heftig auf die Böden einwirkt, beeinträchtigt die Landwirtschaft. Vor allem Äcker, die am Hang liegen, bekommen es dann mit Bodenerosion zu tun. Das ist besonders im Vorgebirge der Fall. Andreas Jahnel ist Referent für Pflanzenbau im sächsischen Landesbauernverband. Er berät Bauern und vertritt ihre Interessen. „Der Klimawandel wird uns in Sachsen nicht schaden“, sagt er. „Die Bauern müssen sich aber anpassen.“ Um die Erosion des Bodens zu vermeiden, könnten Landwirte etwa Grünstreifen an Feldrändern stehenlassen. Oder sie bearbeiten die Äcker ohne Pflüge, denn auch die tragen die Böden weiter ab. „Bei Starkniederschlag, besonders am Hang, nützt das aber alles nichts“, sagt Andreas Jahnel. „Dann geht der Boden einfach ab.“

Landwirte im Vorgebirge könnten aber vom Klimawandel sogar profitieren, sagt Ministeriumsmitarbeiter Ulrich Henk. „Das Erzgebirge ist eine eher feuchte Region. Wir vermuten, dass es hier ab 2040 deutlich wärmer wird. Dann könnten hier auch wärmeliebende Pflanzen angebaut werden.“ In Nord- und Ostsachsen rechnet das Ministerium mit deutlich mehr Schwankungen beim Wetter und Klima – und damit einhergehend mit größeren Ertragsschwankungen. Davon seien unweigerlich auch die Tiere betroffen, etwa wenn Kühe durch drückende Hitze unter Stress leiden.

Sorgen sind nicht nötig

Anders sieht es bisher bei den Agrargenossenschaften aus, die ihre Felder im Elbtal bewirtschaften. „Wir haben bisher noch immer genug Wasser gehabt“, sagt Henryk Schultz. Er ist der Vorsitzende der Agrargenossenschaft Oberes Elbtal in Reinhardtsdorf und des Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz. Zwar kennt auch er das Problem mit erodierenden Böden. „Wir müssen darauf achten, dass die Pflanzen fest im Boden verwurzelt sind.“ Für Vorschläge, nur noch Pflanzen anzubauen, die an ein bestimmtes Klima angepasst sind, hat er kein Verständnis. „Wir können nur das anbauen, was wir auch verkaufen können“, sagt er. Weizen etwa liebe sowieso Wärme, der sei auch in Zukunft gesetzt. Er könne auch nicht jeden Tag spekulieren, wie sich das Klima wohl entwickle. „Ich muss den Betrieb am Leben erhalten und die Mitarbeiter bezahlen“, sagt Schultz.

Insgesamt seien die Bauern den Weiterbildungs- und Forschungsangeboten der Landesregierung gegenüber aufgeschlossen, sagt Ulrich Henk. Sie profitieren von den Forschungsergebnissen des Landesamtes für Landwirtschaft. Dieses untersucht zum Beispiel detailliert, wie sich bestimmte Getreidearten unter veränderten Bedingungen verhalten. „Und außerdem“, so Henk, „können sich die Landwirte recht schnell klimatischen Veränderungen anpassen.“ Sorgen machen müssten sie sich jedenfalls nicht.

