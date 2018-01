Sind die Automatenbomber zurück? Unbekannte haben Gas in einen Automat geleitet. Die Hersteller reagieren mit neuer Technik, die die Täter leer ausgehen lässt.

Ein Beamter bringt an dem zerstörten Zigarettenautomat am Sonntagvormittag ein Polizeisiegel an. Unbekannte hatten versucht, durch das Herbeiführen einer Gasexplosion an Geld und Zigaretten zu gelangen. © Dietmar Thomas

Döbeln. Mit rot-weißem Flatterband hat die Polizei am Sonntagvormittag einen Bereich vor dem ehemaligen Kassenhäuschen am Großparkplatz oberhalb des Döbelner Stadtbades abgesperrt. Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht an dem Zigarettenautomat zu schaffen gemacht.

Gegen 9 Uhr sei der Schaden der Polizei gemeldet worden. Um kurz vor 11 Uhr trafen zwei Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen am Tatort ein. Einer sagte auf DA-Nachfrage: „Die Täter haben Gas eingeleitet und so versucht, an den Inhalt des Automaten zu kommen. Das misslang. Ich gehe davon aus, dass sie weder an das Geld noch an die Zigaretten gelangt sind.“

Der Ort des Geschehens kam den beiden Spezialeinsatzkräften aus Dresden direkt bekannt vor: „Wir waren 2016 schon einmal hier. Da wurde ebenfalls ein Automat zerstört.“ Das Bild damals war deutlich verheerender als an diesem Sonntagmorgen. „Die Automatenhersteller haben seitdem spezielle Sicherheitsbügel an den neuen Geräten angebracht. Die verhindern, dass die Automaten in ihre Einzelteile zerfliegen und die Täter an die Beute kommen“, erläuterte er. Auch wenn die Maschine äußerlich vielleicht nicht unbedingt so aussieht: Es sei dennoch von einem Totalschaden zu sprechen, so der Kriminalist. Zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten vor Ort noch keine Angaben machen.

Mit dieser neuen Sicherung hätten die Hersteller auch auf die Serie gesprengte Zigarettenautomaten reagiert, meint der LKA-Beamte. Er sagte auch, dass nicht zwingend Explosionsgeräusche zu hören gewesen sein müssen.

Im Raum Döbeln war es in den vergangenen Monaten vergleichsweise ruhig um die Automatenbomber geworden. Die letzten öffentlich bekannten Fälle stammen von Anfang Juli 2017. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomat an der Rößchengrundstraße in Döbeln ebenfalls durch das Einleiten und Entzünden von Gas stark beschädigt. Der Geräteschaden belief sich auf rund 2 200 Euro.

Kurz zuvor waren sie an der an der Ernst-Thälmann-Straße in Ostrau aktiv. Dort allerdings mit Erfolg: Die Täter schafften es, den Automaten unter Verwendung von Pyrotechnik zu öffnen und nahmen Bargeld und Zigaretten mit. Die Polizei hatte die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. So wird es wohl auch im aktuellen Döbelner Fall sein.

Mit diesem sowie den beiden Fällen vom Juli des vergangenen Jahres scheint sich eine Reihe von Anschlägen auf Zigaretten-, Fahrkartenautomaten sowie Blitzer fortzusetzen, die im Jahr 2016 für Aufsehen gesorgt hatte. Bis zu 16 Fälle allein im Raum Döbeln, bei denen Unbekannte mit Pyrotechnik diverse Automaten beschädigt hatten, sind bekanntgeworden. Betroffen waren sämtliche Firmen.

Alle Fälle ähnelten sich im Tatablauf. Hinzu kamen weitere Beschädigungen von Techniken in Frankenberg und Geringswalde. Die Polizei hatte damals auf DA-Nachfrage gesagt, dass Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft werden. Allein zwischen Januar und Mai 2016 waren die unbekannten „Sprengmeister“ sehr aktiv – insgesamt 14 Zigarettenautomaten waren vor ihnen nicht sicher. Während die Täter bei 13 Geld sowie Zigarettenschachteln erbeuteten, gingen sie an einem Tatort leer aus. Die Diebe schlugen stets in den späten Abend- oder Nachtstunden zu. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf Hunderttausend Euro belaufen.

