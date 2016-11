„Sind denn hier alle bescheuert?“ Fußballtrainer Eduard Geyer war für seine markigen Sprüche bekannt. Am 18. November kommt er nach Bautzen.

Eduard Geyer in Aktion. Am 18. November kommt Deutschlands populärster Fußball-trainer nach Bautzen. Im Burgtheater stellt er sein Buch „Einwürfe“ vor. © dpa

Ausraster waren bei Eduard Geyer nichts Ungewöhnliches, aber dieser war dann doch besonders heftig: „Sind denn hier alle bescheuert?“, schrie Geyer am späten Abend des 15. April 1997.

Was war passiert? Im Halbfinale des DFB-Pokals hatte Regionalligist Energie Cottbus soeben den Bundesligisten Karlsruher SC mit 3:0 besiegt. Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde zunächst Ede Geyer gefragt, was er zu diesem Ergebnis denn sage. Sein erster Satz: „Man darf das Ergebnis nicht überbewerten.“ Auf das sofort einsetzende Gejohle der Pressemeute antwortete Geyer, „Karlsruhe war doch nicht drei Tore schlechter als wir“. Worauf sich der Redakteur einer Boulevardzeitung zu Wort meldete und KSC-Trainer Winfried Schäfer fragte, wie sicher dessen Job denn nun noch sei. Schäfer wusste gleich gar nicht, was er sagen sollte, da sprang ihm Geyer zur Seite: „Sind denn hier alle bescheuert? Karlsruhe hat ein Fußballspiel verloren, so was wird ja wohl noch mal passieren dürfen!“ Ein knappes Jahr später wurde Winfried Schäfer dann doch als Trainer in Karlsruhe entlassen – die Mannschaft steckte im Tabellenkeller fest und stieg am Ende der Saison in die Zweite Liga ab. Dort gab es ein Wiedersehen zwischen den inzwischen aufgestiegenen Cottbusern und dem KSC – aber nicht mehr zwischen Ede Geyer und Winni Schäfer. Der eine saß bei Cottbus fest im Sattel, der andere war inzwischen auch beim VfB Stuttgart als Trainer entlassen worden.

Auch wegen solcher Sprüche gehören Pressekonferenzen mit Eduard Geyer zu den Terminen, die Journalisten nicht so schnell vergessen. Der ehemalige Trainer von Dynamo Dresden, der DDR-Nationalmannschaft und von Energie Cottbus sorgte immer wieder für Gesprächsstoff. Einige dieser Episoden hat er in seinem Buch „Einwürfe“ aufgeschrieben. Damit kommt der mittlerweile 72-Jährige am 18. November nach Bautzen. In der SZ-Reihe „Literatur live“ stellt er im Burgtheater sein Buch vor und beantwortet Fragen.

Fußball-Talk „Einwürfe“ mit Eduard Geyer am 18. November, 19.30 Uhr, im Burgtheater Bautzen (Großer Saal). Eintrittskarten zum Preis vom 19 Euro (mit SZ-Card 18 Euro) gibt es im Vorverkauf in den SZ-Treffpunkten in Bautzen (Lauengraben 18, 03591 49505020) und in Kamenz (Theaterstraße 3, 03578 34475420).

An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

