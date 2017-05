Sind am Weißen Hirsch zu viele Bäume gefallen? Die Grünen zweifeln an, dass die Fällaktion der Naturverjüngung dient. Sie vermuten stattdessen wirtschaftliche Interessen.

Im Februar und März sind rund um den Konzertplatz bis zur Mordgrundbrücke zahlreiche Bäume vom Sachsenforst gefällt worden. Darunter auch alte und gesunde Exemplare. „Die meisten mussten fallen, weil sie nicht mehr standsicher waren und bereits Äste auf die Waldwege fielen. Aber natürlich haben wir auch gesunde Bäume gefällt, um sie zu verkaufen“, sagt der Bühlauer Revierförster Thomas Stelzig. Zum anderen müsste sich Wald natürlich verjüngen können, die jungen Bäume bekommen jetzt deutlich mehr Licht.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne bezweifelt jedoch, dass Verkehrssicherheit und Naturverjüngung die Hauptgründe für die Fällaktion waren. Vor allem die wirtschaftlichen Erträge seien für den Sachsenforst dabei ausschlaggebend gewesen, sagt sie. An der Fischhausstraße seien große, gesunde Bäume gefallen. „Hier liegt die Vermutung sehr nahe, dass Erlös- und Profitabsichten durchaus eine Rolle spielen.“ Das bestreitet der Bühlauer Revierförster nicht. Ein Teil der Stämme sei an Sägewerke gegangen. „Jeder möchte nachwachsende Rohstoffe aus der Region, aber dafür soll möglichst kein Baum vor der eigenen Haustür fallen. Das funktioniert so nicht“, sagt der Förster. Er weiß, dass die Bühlauer Anwohner sehr sensibel auf Fällungen reagieren und versucht deshalb, möglichst frühzeitig zu informieren. „Der Wald funktioniert dynamisch. Wenn wir heute nicht dafür sorgen, dass morgen genügend nachkommt, bricht das System zusammen“, sagt Stelzig. Die Buchen, die gefällt wurden, seien zwischen 140 und 160 Jahre alt gewesen. „Die können auch 300 Jahre alt werden. Und viele davon bleiben auch stehen. Aber es muss ein Gleichgewicht von Bäumen verschiedenen Alters und Größe herrschen“, sagt er. Die Grünen-Politikerin hebt die Bedeutung der Waldflächen für den Stadtteil hervor: „Neben der ökologischen Funktion, spielt der Wald mit den großen alten Bäumen auf dem Weißen Hirsch auch eine wichtige Rolle für die Erholung von Anwohner und das Ortsbild.“ Sie kritisiert auch den Technikeinsatz von Sachsenforst, der alles andere als boden- und bestandsschonend sei.

Stelzig verweist darauf, sehr oft mit Pferden zu arbeiten, die Stämme ganz natürlich aus dem Unterholz ziehen. Das funktioniere aber nicht immer. Derzeit helfen auch Flüchtlinge, Äste im Wald aufzuschichten, um Insekten eine gute Nahrungsgrundlage zu bieten.

