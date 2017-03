Handball Sind aller guten Dinge drei? Nach 2015 und 2016: Die Männer der HSG Neudorf/Döbeln haben die Chance, erneut ins Finale des Sachsenpokals einzuziehen.

Wie im Viertelfinale nach ihrem Sieg am 12. Februar gegen den HVH Kamenz wollen die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln auch bei der SG Leipzig/Zwenkau einen Sieg und damit den dritten Finaleinzug in Folge bejubeln. © André Braun

Sachsenpokal Männer. Zweimal haben die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln in den vergangenen beiden Jahren im Landespokalfinale gestanden. Zweimal haben sie verloren. Erst 2015 nach mehrmaliger Verlängerung gegen den TSV 1862 Radeburg , dann im vergangenen Jahr gegen die SG Leipzig/Zwenkau. Und genau bei diesen Messestädtern müssen die Mittelsachsen das Halbfinale des diesjährigen Wettbewerbs gewinnen, um das dritte Heimfinale in Folge zu erreichen.

Bereits ein Jahr zuvor hatte es die Neuauflage des Endspiels gegeben, damals warfen die Neudorf/Döbelner die Radeburger in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Ein gutes Omen? Das benötigen die Schützlinge von Trainer Michael Schneider auch. Denn nach dem verlorenen Finale 2016 konnte man auch in den beiden Meisterschaftsspielen der laufenden Saison gegeneinander nicht gewinnen. In Zwenkau gab es eine Niederlage und in Döbeln trennten sich beide Kontrahenten remis. Aller guten Dinge sind drei sagt das Sprichwort und so wird es Zeit für einen HSG-Sieg im Pokalfinale, das natürlich erst einmal erreicht werden muss.

Die Gastgeber sollten selbstbewusst in dieser nicht einfachen Begegnung auflaufen, denn unschlagbar ist der Pokalverteidiger nicht, zumal die A-Jugend des SC DHfK, deren Spieler beim Gegner teilweise mit zum Einsatz gelangen, zeitlich in der Bundesliga spielt. Der Ausgang der Partie ist schwer vorhersagbar, zumal Pokalspiele oft ganz anders als Begegnungen um Punkte ablaufen. „Die Leute, die in Zwenkau spielen, sind natürlich nicht schlecht. Es wird eine unangenehme Aufgabe, da bei uns noch der eine oder andere Spieler fehlt“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider und fügte an: „Aber wenn man die Möglichkeit hat, ins Pokalfinale einzuziehen, dann versucht man diese natürlich zu nutzen. Das ist schon das Ziel, was wir uns stellen.“

SachsenpokalFrauen. Ein einfacheres – wenn auch nicht ungefährliches – Heimlos hat die HSG Neudorf/Döbeln gegen den SSV Heidenau gezogen. Zu Hause gegen eine spielerisch nicht stärkere Mannschaft rechnet alles mit einem Sieg und damit der Finalteilnahme in heimischer Halle. Das wäre dann die zweite innerhalb von drei Jahren. Aber ein Selbstläufer wird das nicht, denn der SSV wird sich entsprechend seiner spielerischen Fähigkeiten voll ins Zeug werfen. Die HSG muss schon an ihr Limit gehen, und vor allem hoch konzentriert über die volle Spielzeit agieren. Nur dann kann es nach 2015 erneut mit dem Endspiel klappen. „Unsere Chance ist groß und die wollen wir nutzen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger. „Dabei dürfen wir aber nicht den Fehler begehen, Heidenau zu unterschätzen.“

Bezirkspokal Männer Leipzig. Der VfL Waldheim 54 II empfängt den Ligakonkurrenten HSG Riesa/Oschatz II. Damit stehen sich zwei Spitzenmannschaften der Bezirksliga gegenüber und das verspricht schon von der Ansetzung sehr gute Handballkost. Es geht um den Finaleinzug und beide haben das Ziel, diese Begegnung für sich zu entscheiden. Im Heimpunktspiel war der VfL gegen die HSG erfolgreich. Das ist aber keine Garantie, dass das auch im Pokal so sein wird. Die Gäste wissen, dass sie mit hervorragender Leistung beim VfL nicht chancenlos sind und entsprechend hochmotiviert agieren. Die Waldheimer sind seit vielen Wochen ungeschlagen und in der zuletzt demonstrierten Geschlossenheit sowie spielerischen und taktischen Klasse sollten sie diese recht anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich meistern können.

Die HSG Neudorf/Döbeln II hat den VfB Eilenburg zu Gast. Der VfB hat als Aufsteiger in die Leipziger Bezirksklasse in den bisherigen Punktspielen recht überzeugend gespielt und als Tabellenzweiter noch alle Chancen, erneut aufzusteigen und im nächsten Jahr in der Bezirksliga zu spielen. Die HSG trägt als Spitzenmannschaft eine Spielklasse höher, und dazu noch in heimischer Umgebung, aber klar die Favoritenrolle. Alle erwarten den Sieg der Neudorf/Döbelner. Der VfB kann dagegen unbelastet ins Spiel gehen. Die HSG muss dieses Spiel von Beginn an ernst nehmen. Wird das alles beachtet und kann die HSG ihre normale Leistung abrufen, dann sollte dem Finaleinzug auch nichts im Wege stehen.

Bezirkspokal Frauen Leipzig. Bei der SG Motor Gohlis Nord Leipzig spielt die Mannschaft der HSG Neudorf/Döbeln II um den Einzug ins Pokalendspiel. Das bisher einzige Punktspiel zwischen beiden Teams in der Hinrunde an gleicher Stelle konnte der Pokalverteidigeraus Döbeln gewinnen und es spricht auch im Pokalspiel einiges dafür, dass die HSG diese Hürde erfolgreich meistern kann. Voraussetzung dafür ist aber auch ein ordentlicher Auftritt. Schwächen dürfen nicht auftreten, denn die Leipzigerinnen sind spielerisch ein doch recht gutes Team und gegen den Favoriten in eigener Halle sicher auch hochmotiviert.

Bezirksliga Chemnitz Frauen. Der VfL Waldheim 54 II (12./6:28) reist zum Zwönitzer HSV (4./24:12). In dieser Begegnung spricht alles für die Erzgebirgerinnen. Tabellenstand, Punktekonto und spielerische Verfassung sehen die Gastgeberinnen klar in der Vorhand. Somit steht der Tabellenletzte wohl ganz auf verlorenem Posten. Ein Heimsieg der Zwönitzerinnen wäre keine Überraschung und die Rote Laterne bleibt damit weiter in der Zschopaustadt.

