Simson in Löbau spurlos verschwunden

Symbolfoto © dpa

Löbau. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein auf der Beethovenstraße in Löbau abgestelltes Mokick vom Typ Simson S 51 gestohlen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Das saharabraune Zweirad hat nach Angaben seines Besitzers einen Wert von rund 1 500 Euro. (szo)

