Simselwitzer Gastwirt zum zweiten Mal betroffen Ein Lebensbaum ist auf das Werbeschild an der Straße gestürzt. Es ist nicht der einzige Schaden, den es zu beklagen gibt.

Voll erwischt: Ein Lebensbaum hat das Werbeschild getroffen. © Soltysiak

Döbeln/Simselwitz. Schon wieder hat ein Sturm einen Lebensbaum auf dem Gelände der Gaststätte „Zum Landstreicher“ in Simselwitz zu Fall gebracht. Am Donnerstagabend krachte er genau auf das Werbeschild an der Straße. „Ich wollte ihn eigentlich schon nach dem letzten Sturm wegmachen, dann tat er mir aber doch leid und ich habe den Baum stehengelassen“, sagte Besitzer Hagen In der Stroth am Freitagmorgen. Da war er gerade mit Aufräumen beschäftigt. „Lebensbäume sind Flachwurzler. Die haben keinen großen Halt“, sagte er. Baum und Schild sind nicht die einzigen Schäden: „Am Giebel der Scheune gibt es im Dachbereich einige kleinere“, sagte er. Wie hoch der Gesamtschaden ist, vermochte er noch nicht zu sagen. „Aber wir haben trotzdem regulär geöffnet und sind auch erreichbar“, so Hagen In der Stroth.

