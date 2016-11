Simmel ist jetzt Chef im DDR-Museum Noch bis Weihnachten bleibt die Ausstellung in Radebeul. Doch sie hat jetzt einen neuen Besitzer, der etwas anders macht.

Soll auch in Dresden am Albertplatz gezeigt werden – der legendäre DDR-Trabi mit dem Zelt obendrauf. Noch ist das DDR-Museum in Radebeul geöffnet. Bis 23. Dezember bleibt das so, sagt der neue Besitzer der Ausstellung, Peter Simmel. © Arvid Müller

Vormittags seien die Flure eigentlich voll, sagt der Mann an der Kasse vom Radebeuler DDR-Museum. Bernd Kasten muss es wissen. Seit 2005 kassiert er die neun Euro Eintritt für Erwachsene und betreibt den DDR-Shop.

Gerade hat ein junges Ehepaar seinen Stoffbeutel vor ihm geleert. Ein roter Ausweis vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund FDGB, ein blauer mit den eingeklebten Marken für die Deutsch-Sowjetische-Freundschaft. Ein Mini-Dederonnetz aus der Heidenauer Fabrik und eine Weinflasche Murfatlar. „Oft wird ausgeräumt, wenn die Oma gestorben ist und dann das vorbeigebracht, von dem die Leute denken, dass wir es im Museum gebrauchen könnten“, sagt Kasten.

Manches passt wirklich noch in die Sammlung, anderes landet im DDR-Kaufhallen-Einkaufswagen und von dort wieder gegen eine Spende von einem Euro bei einem Museumsbesucher. Ja, es sind noch wenige an diesem Mittwochvormittag. Es gibt keine Internetseite fürs DDR-Museum Zeitreise mehr und in die benachbarten Herbergen habe sich das Gerücht ausgebreitet, das DDR-Museum sei jetzt zu.

Stimmt nicht, sagt Kasten inmitten von Badusan-Flaschen und schwarz-rot-goldenen Fähnchen. Nur eine Woche war das Museum zu. Die letzte im Oktober. Da fand am Freitag die Übergabe statt an den neuen Besitzer Peter Simmel. Keine Übergabe vom Vorgänger, sondern vom Insolvenzverwalter. Reichlich ein Dutzend Schlüssel mit roten Anhängern. Einmal durch alle Räume gegangen – viel mehr sei nicht gewesen, sagt Gabi Reißig.

Sie ist von Peter Simmel, dem Betreiber von Edeka-Märkten, zur Projektverantwortlichen für das DDR-Museum bestimmt. Manches muss improvisiert werden. Etwa an den Uniformschaufensterpuppen im vierten Stock. Die Uniformen fehlten am Freitag. Ob sie Hans Joachim Stephan oder einer der Leihgeber in der Schließwoche geholt hat, weiß keiner. „Wir haben den Puppen andere Uniformen angezogen. So fällt es eigentlich gar nicht auf“, sagt die Projektverantwortliche.

Ansonsten scheint nichts verschwunden. Die Trabis, die DDR-Kaufhalle, die Radioapparate und Schreibmaschinen und Kinderwagen sind alle da. Und im Treppenhaus tönt dem Besucher Erich Honecker entgegen. Doch, ein Raum ist noch leer. Der, in welchem Ausstellungsstücke zur DDR-Seefahrt und Hochseefischerei waren. Die habe ein Leihgeber abgeholt, sagt Gabi Reißig.

Der bisherige Betreiber und Museumsleiter Stephan hatte auf Nachfrage angegeben, dass etwa die Hälfte der Ausstellungsstücke Leihgaben sind. Mitte Oktober hat Stephan Mails an die Leihgeber verschickt und darum gebeten, sie mögen ihre Ausstellungsstücke abholen. Die Ausstellung werde zerschlagen, was nicht benötigt werde, solle verkauft werden oder direkt zum Müll kommen, heißt es in einer der Mails.

Offenbar haben die Leihgeber abgewartet. Peter Simmel will im neuen Jahr die DDR-Museums-Ausstellung neu geordnet und mit, nach eigenen Aussagen, allen wesentlichen Bestandteilen, am Albertplatz in Dresden wieder eröffnen. Alle Leihgeber, von denen sie die Adressen habe, hat Gabi Reißig eingeladen, um ihnen das Konzept für die Schau im Hochhaus am Simmel- Center vorzustellen. Viele hätten bereits zugesagt.

Bis zum 23. Dezember werde das Museum noch in Radebeul geöffnet sein. „Wir wollen hier schon auf die neue Schau in Dresden hinweisen – etwa mit Plakaten“, sagt die Projektfrau. Im Januar soll der Umzug sein.

Eine Nachricht, die manche Besucher an diesem Vormittag schon kennen. „Aus meiner SZ“, sagt Jörg Zewger aus Dresden. Deshalb wolle er sich nochmals alles in aller Ausführlichkeit ansehen und seiner Frau zeigen. „Das vierte Mal bin ich hier und gespannt, wie es in Dresden aussehen wird.“

Das DDR-Museum an der Ecke Wasastraße, Meißner Straße in Radebeul ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen auch montags.

