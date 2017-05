Simmel führt Parkgebühren ein

Simmels Hochhaus am Albertplatz © Ronald Bonß

Pünktlich zur Bunten Republik Neustadt (BRN), wenn die Massen ins Viertel kommen, führt Investor Peter Simmel die mehrfach angekündigten Parkgebühren in seinem Center am Albertplatz ein. Wer dort einkauft oder das DDR-Museum besucht, darf dort weiter bis zu vier Stunden kostenlos sein Auto abstellen: Der Einkauf im Simmel-Markt und der Besuch des Museums bringen zwei Stunden kostenfreies Parken, der Einkauf in den anderen Geschäften eine. Die Parkscheine werden an den Kassen rabattiert, die Besuche mehrerer Märkte können zusammengezählt werden. Die Regelung gilt ab dem 15. Juni.

Zu Ostern seien zu wenige Parkplätze verfügbar gewesen, weil viele Nicht-Kunden die Lücken besetzt hätten, sagt Simmel auf SZ-Anfrage. Dies habe auch zu Beschwerden geführt. Daher habe er sich entschieden, die Gebühr einzuführen. Alle Fremd-Parker müssen künftig einen Euro pro Stunde bezahlen, jede weiteren 30 Minuten kosten 50 Cent. Ab einer Parkzeit von vier Stunden werden allerdings zwei Euro für 60 Minuten berechnet. Für das Tagesticket müssen Autofahrer künftig 15 Euro investieren. (SZ/sag)

