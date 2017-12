Silvio gewinnt Chronik zum ESW-Jubiläum Der Spremberger hat das erste Preisrätsel der SZ rund um das 85-jährige Bestehen des Eissports in Weißwasser gelöst.

Silvio Janeczek aus Spremberg mit der Chronik, dem Preis für das Lösen des ersten Rätsels rund um das Eissport-Jubiläum in Weißwasser. © Steffen Bistrosch

So sehen Gewinner aus: Silvio Janeczek aus Spremberg löste das erste, zugegebenermaßen knifflige, Preisrätsel zum 85-jährigen Jubiläum des Eissportes in Weißwasser. Der gesuchte Cheftrainer war Joachim Franke. Die Übergabe des Preises, eine von allen aktuellen Spielern des Kaders der Füchse signierte Chronik, erfolgte am Braunsteich in Weißwasser. Silvio arbeitet als Industriemechaniker derzeit in Ravensburg und besucht als echter Füchsefan so oft wie möglich die Spiele der Lausitzer Füchse in der alten Heimat. Sein Schwiegervater ist übrigens der früh verstorbene Jürgen Schiller, in den erfolgreichen 70er Jahren Stürmer bei Dynamo Weißwasser und im Nationalteam der DDR.

