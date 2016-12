Silvestertickets werden langsam rar In neun Tagen endet das alte Jahr. Die SZ hörte sich um, wo die besten Partys steigen.

Diese Stars stehen im Fokus der We love 90er-Partys, die langsam zum Kult in der Region werden. Zu Silvester 2016 verlegt Eventmanager Thomas Träber sie in die Festhalle Großröhrsdorf. © PR

Wer Silvester nicht allein daheim sitzen möchte und den Jahreswechsel schwungvoll und vor allem in der Masse begehen will, der sollte sich langsam sputen. Denn einige Partys sind bereits ausverkauft in der Region. Hier sind die letzten Tipps.

We love 90er in Großröhrsdorf

Erstmals gibt es von der 90s Partyreihe ein Silvesterspecial in der Festhalle von Großröhrsdorf. Mit den Beats von Snap, Culture Beat, Dr. Alban, David Hasselhoff, Marusha, Faithless, Backstreet Boys, Scooter, Milli Vanilli, Haddaway und vielen mehr kann man hier am 31. Dezember so richtig abtanzen. Das Spektakel wird auf zwei Leinwänden mit allen Videos der 90er, 80er und 2000er übertragen. Außerdem verspricht Veranstalter Thomas Träber erneut passende Deko im Stil der 90er-Jahre – Deko, Knicklichter, Wunderkerzen, Laseranimation und mehr. Los geht es 21 Uhr. Die ersten 100 Gäste bekommen ein Begrüßungsgetränk. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Tickets gibt es noch im OBI-Markt Kamenz, in der Haarlounge Gersdorf, bei Lindenkreuz in Pulsnitz sowie bei Zöllner Schreibwaren in Großröhrsdorf für zehn Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Ü-30-Party im Hotel Stadt Dresden

Auch in Kamenz wird wieder zünftig ins neue Jahr hineingefeiert. Mit der schon legendären Ü-30-Party erfüllt man vor allem die Wünsche des reiferen Publikums. Stilvoll und elegant wird mit perfekter Partymusik der 70er, 80er und 90er sowie den Hits von heute nach 2017 getanzt. An den Plattentellern stehen die DJs N.D. und M.I.R.O. Es gibt außerdem eine Indoor-Raucherlounge, extra Cocktailbar sowie ein großes Silvesterfeuerwerk. Den Jahreswechsel kann man auf zwei verschiedenen Ebenen begehen: Wer es einfach haben möchte, der wählt das Silvester-Party-Ticket inklusive Begrüßungssekt und Sitzmöglichkeiten im Saal. Dazu kann man auch ein kalt-warmes Buffet buchen (von 22-23 Uhr) mit garantiertem Sitzplatz. Und das VIP-Ticket verspricht allerlei Extras obendrauf – vom Servicepersonal am Tisch auf der Galerie, über ein 4-Gänge-Menü bis hin zum Mitternachtssnack ist einiges dabei. Der Vorverkauf läuft im Hotel Stadt Dresden oder unter 03578 345-0.

Mittelalterlich im Malzhaus Kamenz

Wer sein Silvester einmal ganz anders erleben möchte, der sollte sich noch ein paar der Restkarten im Kamenzer Malzhaus sichern. Am 31. Dezember begrüßen die Veranstalter von Eventsforlife die Gäste zu einem ganz besonderen Abend in unserem „Schankhaus zu Camentz“. Hier kann man in gemütlicher Runde die letzten Stunden des Jahres genießen und sich von den Weltenbummlern des Duos Asatru aufs Vortrefflichste unterhalten lassen. Dazu gibt es ein deftiges Menü. Ins neue Jahr wird Mitternacht mit einem prickelnden Glas Sekt und einem bunten Feuerwerk gestartet. Einlass ist ab 20 Uhr, der Spaß kostet 59 €. Resttickets:Telefon: 03578 3533183.

Silvesterball im Schützenhaus Pulsnitz

Im großen Festsaal des Schützenhauses in Pulsnitz steigt am 31. Dezember ein großer Silvesterball. Musikalisch sorgen die Brüder Werner und Karl-Heinz Kieslich, auch bekannt als Duo Rendezvous, für die musikalische Live-Unterhaltung. Und ab und zu auch aus der Konserve. Für kurzweilige Abwechslung sorgen die Hanpets mit musikalisch-humoristischen Zwischentönen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive einem Silvesterbüfett: 41 €.

Aufgespürt von Ina Förster.

