Silvestersause hinterlässt Spuren Die Freitaler haben das neue Jahr begrüßt – mit Sekt, tonnenweise Pyrotechnik und unter Feuerwehrsirenen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Fegen für mehr Ordnung nach der Silvesternacht. Dirk Heinemann überlässt die Müllräumung nicht dem Zufall. Der 60-Jährige griff am Sonntagvormittag selbst zum Besen und kehrte die Böller- und Raketenreste vor seiner Haustür in Freital eigenhändig beiseite. © Andreas Weihs Fegen für mehr Ordnung nach der Silvesternacht. Dirk Heinemann überlässt die Müllräumung nicht dem Zufall. Der 60-Jährige griff am Sonntagvormittag selbst zum Besen und kehrte die Böller- und Raketenreste vor seiner Haustür in Freital eigenhändig beiseite.

An der Bushaltestelle am Sachsenplatz, an der Poisentalstraße in Freital, haben es die Feiernden besonders krachen lassen.

Von Minusgraden lässt sich Dirk Heinemann nicht abhalten, auch nicht vom kleinen Silvesterkater. Schon am Morgen nach der Neujahrssause fegte der 60-jährige Freitaler den Gehweg vor seinem Haus.

Genauso Andreas Grützner ein paar Straßen weiter. Der Freitaler schwingt an jedem Neujahrstag den Besen, um die Reste der Knallerei vor seiner Tür wegzuputzen – sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo sich die Firma Natursteinbetrieb Wolf befindet. Die Jahre zuvor habe er mit Familie Wolf auch zusammen gefeiert und am Neujahrstag gemeinsam die Gehwege gefegt, erzählt er. „Es ist ein super Verhältnis“, sagt Grützner. Da helfe man eben gern, an diesem Vormittag eine gute Stunde schon. „Es versteht sich doch von selbst, dass man seinen Dreck wieder wegmacht“, sagt er.

So selbstverständlich sah man das aber anderswo nicht. Fast überall in Freital lagen selbst noch Sonntagmittag die Spuren der Silvesternacht unberührt auf den Straßen. Besonders entlang der Dresdner Straße und der Poisentalstraße häuften sich Raketen- und Böllerreste, deren Verpackungsmüll und Sektflaschen, die entleert wohl ihren zweiten Nutzen als Startrampe fürs Raketenzünden fanden. Diese Hinterlassenschaften werden wohl erst im Laufe des Montags von den Straßen geräumt.

Die Stadt Freital hat dazu wie schon die Jahre zuvor eine Firma beauftragt, die mit zwei Großkehrmaschinen, einer Kleinkehrmaschine und zwei zusätzlichen Arbeitskräften den Müll von den Straßen holt. Eine weitere Firma kümmert sich darum, die Bahnhofsvorplätze, auch den Busbahnhof, Parkplätze, Fußwege, Treppen, Brücken und Papierkörbe vom Silvesterdreck zu säubern, erklärt Freitals Stadtsprecher Matthias Weigel. Anhand der Erfahrungen der Vorjahre rechnet Weigel auch diesmal wieder mit rund 20 Tonnen Müll aus der Silvesternacht. Dieser werde anschließend in der Deponie Saugrund oder der Humuswirtschaft Kaditz entsorgt. Außerdem sei die Straßenmeisterei am Montag unterstützend im Stadtgebiet unterwegs. Diese schon zum Neujahrstag mit der Müllberäumung zu beauftragen, ließe sich aber nicht so einfach planen. Da die betreffenden Mitarbeiter immer zum ersten Tag im Jahr für den Winterdienst parat stehen müssen, so Weigel.

In Dippoldiswalde hat der Bauhof schon am Sonntag den größten Silvesterdreck von den Straßen geräumt. „Am Montag geht’s an den Feinschliff“, sagt Bauhofleiter Thomas Quinger. Die Dippoldiswalder hätten das neue Jahr „schon ordentlich“ mit Raketen und Böllern begrüßt, resümiert Quinger die Hinterlassenschaften der Silvesternacht. Bis auf ein, zwei kaputte Mülleimer sei aber friedlich gefeiert worden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Reinholdshain rückte lediglich kurz wegen eines brennenden Baumes im Ort aus.

Die Freitaler Kameraden hatten dagegen keine ruhige Silvesternacht. Kurz nach 23 Uhr musste ein brennender Kleidercontainer am Lohberg gelöscht werden, erzählt Stadtsprecher Weigel. 0.22 Uhr wurden sie zu einem Balkonbrand an die Glück-Auf-Straße nach Zauckerode gerufen. Zwar konnten die Anwohner den Brand zwischenzeitlich selbst löschen. Einige Feiernde standen der Ankunft der Feuerwehr dennoch sehr negativ entgegen. Die Kameraden seien bepöbelt und ihnen der Weg versperrt worden. „Zum Glück ist nichts passiert“, sagt Matthias Weigel. Den letzten Einsatz in der Silvesternacht hatten die Freitaler Feuerwehrleute am Edelstahlwerk. Hier löste sich die Brandmeldeanlage gegen 1.50 Uhr aus – aber nur Fehlalarm.

In erhöhter Einsatzbereitschaft war auch die Polizeidirektion Dresden, die für das gesamte Zuständigkeitsgebiet, also Dresden und die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen, zusätzlich 146 Beamte einsetzte. Im Allgemeinen sei es ruhig geblieben, bis auf die „zu Silvester üblichen Verhaltensweisen durch übermäßigen Alkoholkonsum“ und den Einsatz von Pyrotechnik. Neben Freital brannte es auch auf einem Balkon in Pirna, vermutlich auch wegen falschen Umgangs mit einer Silvesterrakete.

