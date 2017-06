Silvesterparty auf dem Theaterplatz abgesagt Wegen der Bauarbeiten an der Augustusbrücke in Dresden fällt die Riesenparty aus. Eine Katastrophe für Hoteliers. Ihnen fehlen wichtige Informationen.

Das große Feuerwerk und Live-Bands vor der romantischen Altstadt-Kulisse wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. © René Meinig

Ein kleiner roter Button auf der Internetseite Silvesterstadt.de versetzt die Dresdner Hotelierszene in Aufregung. „Aufgrund der Baustelle zur Sanierung der Augustusbrücke kann die Silvesterstadt 2017 nicht stattfinden“, ist dort zu lesen. Die Riesenparty, die zu Bestzeiten rund 20 000 Gäste anlockte, fällt aus.

Eine Katastrophe für die Hoteliers. Viele haben ihre Hotelzimmer zum Jahreswechsel im Paket mit der Fete verkauft. Sie fürchten nun, dass die Gäste, die schon gebucht haben, wieder absagen. „60 Prozent meiner Zimmer sind von Theaterplatz-Gästen belegt. Wenn die jetzt nicht kommen, bedeutet das ein Minus im fünfstelligen Bereich“, sagt Ringhotel-Chef Marc Arendt. Neue Kunden werden, so befürchtet er, kaum noch buchen. Die meisten kümmern sich ein Jahr im Voraus um ihre Silvester-Fete. Ähnlich geht es Schloss-Eckberg-Geschäftsführer Thomas Gaier. „Wir haben rund 20 Prozent unserer Zimmer an Gäste vermietet, die zum Theaterplatz wollen.“ Wenn diese absagen, bedeute dies einen enormen Verlust. Schloss Eckberg bietet allerdings noch eine eigene Veranstaltung an. Über eines sind Thomas Gaier und Marc Arendt besonders sauer. Über die Kommunikation. Niemand hat den Hoteliers Bescheid gesagt. Zufällig sei die Information auf der Internetseite des Veranstalters entdeckt worden. „Das ist ein Desaster für die Hoteliers, die Fete war eines der Zugpferde für den Tourismus“, schimpft Johannes Lohmeyer vom Tourismusverband.

Umso merkwürdiger erscheint, dass nach SZ-Informationen sowohl der Tourismusverband als auch die Dresden Marketing-GmbH seit Wochen von der Absage wussten, das aber nicht öffentlich mitgeteilt haben. „Das ist nicht unser Job.“, sagt Dresden-Marketing-Sprecherin Karla Kallauch. „Eine Top-Reisedestination muss nicht nur attraktiv sein, sondern auch so bleiben. Das erfordert Verständnis für Sanierungsarbeiten und sich daraus ergebende Einschränkungen“, so Kallauch weiter. Es sei aber bedauerlich, dass dadurch solch ein Großevent wie das Silvester-Open-Air auf dem Theaterplatz aktuell nicht stattfinden kann. Nicht nur die Hoteliers wussten von nichts, auch auf einigen Urlaubswebsiten wird die Sause nach wie vor beworben, unter anderem auf kurzurlaub.de und sachsen-tourismus.de.

Der Veranstalter Robert Gössel, der die Party vor der Semperoper ausrichtet, sah keine andere Option als die Absage. „Durch die Baustelle, bei der auch der halbe Theaterplatz gesperrt ist, hätten weder Bühne noch Gastroniomiestände genügend Platz gehabt.“ Die Fete sei ein großes finanzielles Risiko. In den vergangenen Jahren sei er immer mit einem Minus aus der Veranstaltung gegangen. Wie hoch genau, wollte er nicht verraten. Schon 2016 kamen weniger Gäste als davor. „Wir hatten diesmal gerade einmal 10 000 Besucher“, beklagte damals Pressesprecherin Claudia Volke. 2015 feierten noch rund 3 000 Gäste mehr den Jahreswechsel vor der Semperoper. Volke war sicher, dass der Rückgang mit den Terroranschlägen kurz vor Weihnachten in Berlin zu tun gehabt hatte. Vielen Dresdnern war die Fete mit zehn Euro Eintritt ohne Getränke schlicht zu teuer.

Das Risiko, in diesem Jahr weniger Gastrostände aufstellen zu können oder durch die Baustelle an Gästen zu verlieren, habe er nicht eingehen können, sagt der Veranstalter. Zumal die Fördermittel jedes Jahr weniger geworden wären. Für 2017 habe er nur 1 500 Euro aus dem Topf für Großveranstaltungen bekommen, aus dem unter anderem auch der CSD und das Elbhangfest gefördert werden, sagt Gössel. Die Zahl ist eine andere als die des Kulturamtes. Im Februar hieß es, die Party soll bis zu 3 000 Euro erhalten. Diese werde bundesweit wahrgenommen und als touristisches Highlight beworben, so die Stadtverwaltung. Aus dem Förderantrag geht hervor, dass die Veranstaltung auf dem Theaterplatz rund 279 000 Euro kostet.

Mit dem Verkauf von Eintrittskarten, Getränken und Speisen werden die Kosten aber nur zu 87 Prozent gedeckt. Beantragt hatten die Organisatoren bei der Stadt gut 13 000 Euro. Gössel spricht außerdem von immer weiter steigenden Kosten für Veranstalter. Vor allem die Preise für die Straßensondernutzung und den Sicherheitsdienst seien gestiegen.

Die Stadtverwaltung will jetzt helfen. „Wir stehen für Gespräche über eine Silvesterparty an einem anderen Ort zur Verfügung“, sagt Stadtsprecher Karl Schuricht. Der Koordinator für Großveranstaltungen würde sich dem Thema annehmen, wenn sich Interessenten für die Ausrichtung bei ihm melden. Das hoffen auch die Hoteliers. „Wir brauchen dringend eine Alternative am 31. Dezember“, betonten Dehoga-Chef Axel Klein und die Chefs von Schloss Eckberg und dem Ringhotel in Vertretung vieler anderer Gastronomen. „Wir brauchen attraktive Großveranstaltungen, gerade in eher besucherschwachen Zeiträumen, um touristisch langfristig erfolgreich zu sein“, sagte die Dresden Marketing- Sprecherin.

Tourismusverbands-Chef Johannes Lohmeyer hofft auf einen „mutigen Veranstalter, der irgendwo anders eine Sause feiert“. Robert Gössel wird das in jedem Fall nicht sein. „Wir leben von dem Ort Theaterplatz, von der Kulisse.“ Der Alt- oder Neumarkt käme nicht infrage. Zu viele Anwohner würden sich vom Feuerwerk gestört fühlen. Ob es 2018 eine Silvesterparty geben wird, ist unklar. Das hängt davon ab, wie schnell die Augustusbrücke fertig ist. Die Baustelle soll nach jetzigem Stand bis mindestens Sommer 2018 bleiben.

