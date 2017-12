Silvesterlauf in Oberlichtenau Die Traditionsveranstaltung findet bereits zum 39. Mal statt. Am letzten Tag des Jahres wird aber auch in Bautzen gerannt.

Leichtathletik. Auch 2017 lädt die Laufgruppe der SG Oberlichtenau um Simone Röntzsch und Jens Schäfer zum traditionellen Silvesterlauf ein. Am 31. Dezember um 13.10 Uhr fällt der erste Startschuss zur 39. Auflage. Die Rahmenbedingungen sind freilich andere geworden als in den Pionierzeiten des Laufsportevents. Die Organisatoren freuen sich heute über riesige Teilnehmerfelder. Der Silvesterlauf ist längst nicht mehr nur ein regionaler Wettbewerb. Auch für deutschlandweit bekannte und selbst international startende Aktive ist es durchaus ein Anreiz, einmal beim Oberlichtenauer Silvesterlauf auf dem Treppchen zu stehen.

Veränderte Streckenführung nötig





Andererseits ist so manches restriktiver geworden als in den achtziger Jahren. Viel strengere verkehrsrechtliche und sicherheitsrelevante Bestimmungen stellen die Veranstalter heute vor die Frage: Kann ich mir das finanziell, personell und vom zeitlichen Aufwand her überhaupt noch leisten? Die zahlenmäßig kleine, aber sehr rührige Laufgruppe von der SG Oberlichtenau fand einen Kompromiss: Mit einer veränderten Streckenführung ist die Traditionsveranstaltung auch in den Folgejahren durchführbar. Freilich mit dem Wermutstropfen, dass Statistiken wie Streckenrekorde an Aussagekraft verlieren.

Der Hauptlauf der 39. Auflage führt in Richtung Großnaundorf und zurück. Die Strecke ist 9,2 Kilometer lang, aber mit immerhin 118 Höhenmetern durchaus anspruchsvoll. Der Startschuss fällt wie immer am Silvesternachmittag um 14 Uhr. Zehn Minuten zuvor starten die Volkssportläufer über 5,0 Kilometer. Auch für sie geht es dieses Jahr in Richtung Großnaundorf. Wendepunkt ist hier am Forstweg, der zum Keulenberg führt. Beim Kinderlauf bis 13 Jahre, der um 13.10 Uhr gestartet wird, gibt es eine kleine Veränderung. Das Start- und Zielband ist in diesem Jahr auf dem Parkplatz hinter dem Lindengasthof.

Glatteis, Neuschnee oder Frühling?





Der Traditionswettbewerb hat schon viele Kapriolen erlebt. Mal war es eisig und kalt, mal hatten die Läufer mit Glatteis oder Schneesturm zu kämpfen, mal waren in der Nacht 20 Zentimeter Neuschnee gefallen oder es gab frühlingshafte 15 Grad Celsius. Doch immer gab es am Ende freudige Gesichter, denn die Veranstaltung ist ihrem Grundsatz treu geblieben: Laufen soll Freude machen, gesund ist es sowieso, und die Laufzeit ist eher sekundär. Und am Ende des Jahres kann man auch mal sündigen und die Pfefferkuchenspitzen, die es am Ziel gibt, mit Freude vernaschen.

Wesentlich zeitiger geht es am Silvestertag in Bautzen zur Sache. Um 9.30 Uhr werden im Stadion Müllerwiese die beiden Läufe über 5,3 und 10,6 Kilometer gestartet. Die Strecke führt durch das Spreetal und ist teilweise asphaltiert. Um 9.40 Uhr erfolgt der Start für die kurze 2,5-Kilometer-Strecke. Nachmeldungen für die Veranstaltung, die bereits zum 51. Mal ausgetragen wird, sind bis 15 Minuten vor dem Start gegen eine erhöhte Gebühr möglich. Urkunden gibt es für alle Finisher. (wb/ck)

