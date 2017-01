Silvesterlauf durch die Stadt Der OSC Löbau hat am 31. Dezember 2016 zu einem Silvesterlauf in Löbau aufgerufen. Gewählt werden konnte zwischen drei Strecken.

Etwa 40 Teilnehmer haben sich diesmal am Lauf beteiligt. © Rafael Sampedro

Traditionell hat der OSC Löbau wieder am 31. Dezember 2016 zu einem Silvesterlauf in der Stadt am Berge aufgerufen. Seit 15 Jahren organisiert der Sportverein nun schon den Silvesterlauf. Etwa 40 Teilnehmer haben sich diesmal am Lauf beteiligt und so sportlich das alte Jahr verabschiedet. Die Läufer konnten dabei zwischen drei Strecken wählen. Die kürzeste Strecke führte über etwa drei Kilometer, die anderen über sechs und zehn Kilometer. (SZ)

zur Startseite