Silvesterfeuerwerk macht schlechte Luft Mehr Feinstaub als sonst wurde Neujahr registriert. Schuld sind Raketen und Böller.

Das Silvesterfeuerwerk 2016/2017 mit Blick auf die Altstadt. © nikolaischmidt.de

Die Hochdruckwetterlage am Silvester- und Neujahrstag mit geringen Windgeschwindigkeiten haben die Feinstaubkonzentration in die Höhe schnellen lassen. Dabei ist nach Angaben des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie der Einfluss des Silvesterfeuerwerkes deutlich messbar.

Der Landkreis Görlitz ist dabei aber noch glimpflich weggekommen. Hier lag der Tagesmittelwert nur in Zittau am Neujahrstag mit 63 Mikrogramm pro Kubikmeter über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Messanlage in Görlitz zeigte genau 50 Mikrogramm an, Niesky 39 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch Bautzen lag mit 59 Mikrogramm pro Kubikmeter am Neujahrstag über dem Grenzwert, wie weitere 13 der 20 sächsischen Messstationen. Noch am Silvestertag lagen die Werte an allen Stationen unter dem Grenzwert. Den höchsten Tagesmittelwert am Neujahrstag registrierte das Landesamt in Glauchau mit 143 Mikrogramm pro Kubikmeter.

