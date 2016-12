Silvester im Steinhaus Bautzens beliebte Partyband Jolly Jumper spielt am letzten Abend des Jahres. Karten gibt’s auch bei der SZ – mit etwas Glück sogar gratis.

Mit Jolly Jumper den Jahreswechsel feiern – die SZ präsentiert die Silvesterparty im Bautzener Steinhaus. Für die schnellsten Anrufer gibt’s Freikarten. © Archivfoto: Rolf Ullmann

Für Kurzentschlossene, die für den Jahreswechsel noch nichts vor haben, hier ein Tipp: Die beliebte Partyband Jolly Jumper lädt nach acht Jahren Pause ihre Fans und Partywilligen mal wieder dazu ein, gemeinsam den Jahresabschluss in Bautzen zu feiern. Präsentiert von der Sächsischen Zeitung erwartet die Besucher am 31. Dezember im Steinhaus ein abwechslungsreiches Musikprogramm und eine tolle Bühnen- und Lichtshow. Dazu gehören Gogo-Tänzerinnen, eine „90er Boygroup-Show“ und eine Partyshow mit den „Techno-Klassikern der 90er“. Neben den Jollys wird das DJTeam BBZ Clubbängerz musikalisch für Stimmung sorgen. Die beiden DJs sind im Hip-Hop zu Hause, jonglieren aber ebenso mit weiteren Stilrichtungen und bieten so einen Cocktail aus Hip Hop, Funk, Elektro, House, Trap, D&B und Dubstep in Verbindung mit Klassikern und längst vergessenen Schmankerln. Für flüssige Cocktails und andere Drinks ist ebenso gesorgt, ein Begrüßungssekt ist bereits im Ticketpreis inbegriffen. Für den kleinen Hunger werden vor Ort durch das Team von Hallo Pizza Bautzen frische Pizzen gebacken. Neben dem Saal lädt ein Chill-out-Lounge-Bereich dazu ein, sich eine kleine Auszeit vom Partygeschehen zu nehmen. Die Party beginnt 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Wer Feuerwerkskörper mitbringt, muss sie an der Garderobe abgeben, da sie nur im Außenbereich gezündet werden dürfen. (SZ)

Karten für die Party gibt es für 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr im SZ-Treffpunkt, Lauengraben 18, im Steinhaus, Steinstraße 37, und bei Hallo Pizza, Töpferstraße 26. An der Abendkasse kostet der Eintritt 28 Euro.

Für sechs Glückspilze gibt es freien Eintritt, denn die SZ verlost sechsmal eine Freikarte. Wer gewinnen will, ruft an diesem Mittwoch, 15 Uhr, in der SZ-Lokalredaktion an, Telefon 03591 49505010.

