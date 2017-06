Silvester im Sommer Die Show „Flugplatz in Flammen“ hielt, was sie versprach, und zog in Großenhain Tausende an.

Die Jongleure von „Entourage“ mischten sich unters Publikum – und waren spätabends mit einer feurigen Show auf der Bühne zu sehen.

Robert Gläser, Sohn von Renft-Legende Peter Cäsar Gläser, lässt eine Zuhörerin mit hingestrecktem Mikro mitsingen.

Am Wochenende dröhnten auf dem Großenhainer Flugplatz die Motoren bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto.

Auch am Sonnabendabend kehrte noch nicht so schnell Ruhe ein. Der Flugplatz als Ort der Zweirad-Wettkämpfe sollte in Flammen stehen, versprachen die Organisatoren von der Mitteldeutschen Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft MVVG aus Altenburg – seit Jahren Mitveranstalter von Supermoto neben dem MC Großenhain. Gemeint war ein Großfeuerwerk, wie man es von „Rhein in Flammen“ oder „See in Flammen“ kennt. Doch bis es dafür dunkel genug wurde, mussten auch die zahlreichen Familien mit Kindern bei Laune gehalten werden.

Von mehreren Tausend Gästen spricht Marcel Schröder von der MVVG. Genauer kann er es nicht sagen. Neben einer großen Hüpfburg und Verkaufsständen rockt die Gruppe Six die große Bühne vor einer lila beleuchteten Flugzeughalle. Die Brandenburger Musiker spielen schon 25 Jahre zusammen und sind auf Abschiedstournee. Die soll am 4. November enden. „Ich brauche das ganze Stadion“, ruft Sänger Stefan Krähe gewohnheitsmäßig Richtung Landebahn. Die mitgereisten Fans haben sich vor der Bühne postiert und folgen dem Aufruf zum Mitsingen mit sicherer Textkenntnis. Ein junge Frau darf das sogar ins Mikrofon.

Manuela Schindler aus Coswig muss allerdings bei ihren drei Kindern etwas abseits bleiben. Die jüngste Tochter der 41-Jährigen ist gerade 18 Monate alt. Manuela Schindler trägt eine Fanjacke der Dresdner Eislöwen. Dort hat sie die Gruppe Six zum ersten Mal gehört. Seitdem ist sie total begeistert. „Ich war bestimmt schon auf zehn Konzerten“, zählt die Coswigerin auf. Extra deswegen ist sie zu „Flugplatz in Flammen“ gekommen – und weil es in der Nähe ist. Auch sie singt kräftig mit, vermisst aber das erwartete Kinderschminken. Den elfjährigen Jolan Stolper aus Falkensee bei Berlin interessieren Flugzeuge allerdings mehr. Er nutzt mit seinem Papa die Gelegenheit, mal ausgiebig über eine Landebahn zu laufen. Die ausgestellten Fluggeräte auf dem Platz schaut er sich ganz genau an. Es gefällt ihm, dass die Shelter seit der einsetzenden Dunkelheit so schön farbig angestrahlt werden.

Tausende Schüsse zur Musik

Nun kommen auch die Akteure von „Entourage“ aus Berlin mit ihrer Feuershow auf der Bühne gut zur Geltung. In weißen Kostümen mit Glitzer hatten sie sich vorher schon unters Volk gemischt. Jetzt jonglieren sie ausgefeilt mit Feuer und passen sich damit dem Motto des Abends an.

Manche Besucher haben sich auf einer Decke auf die Wiese gesetzt, um das fünfminütige Kinderfeuerwerk entspannt beobachten zu können. Mit Musik ist schon ein eindrückliches Erlebnis. Doch es kommt noch besser: Feuerwerker Mark Schmidt und seine Leute von Pyrotec aus Wettin in Sachsen-Anhalt haben für das nun folgende Höhenfeuerwerk „ein paar Tausend Schuss“ passend zur Musik zusammengestellt. Darunter 250 Großfeuerwerke, einige „Bomben“ und 2 000 Schuss Batteriefeuerwerk. Seit zwei Jahren offerieren sie mit dem Veranstalter MVVG die Marke „Flugplatz in Flammen“, die nächsten „See in Flammen“ gäbe es am 29. Juli am Stausee Kelbra bei Nordhausen, beim dortigen Love Sea Festival Anfang August, am Mondsee in Hohenmölsen und in Naunhof bei Leipzig.

Vorerst dürfen aber die Großenhainer schon mitten im Sommer Silvester feiern. Das zwanzigminütige Feuerwerk ist tatsächlich ergreifend und bekommt kräftigen Applaus. Auch außerhalb des Flugplatzes war die Show sicher zu sehen. Damit erwies sich das Event nicht nur als gut organisierter Publikumsmagnet, sondern auch der Flugplatz als lohnender Großenhainer Ausgehort.

