Silvester-Feuerwerk über der Stadt Bunt, laut, effektvoll – die Görlitzer feiern ins neue Jahr und sorgen für ein leuchtendes Spektakel am Nachthimmel.

So farbenfroh haben die Görlitzer das neue Jahr begangen. © nikolaischmidt.de

Das große Silvester-Feuerwerk in Görlitz ist vorbei, das neue Jahr gestartet. SZ-Fotograf Nikolai Schmidt hielt das bunte Treiben am Nachthimmel über der Altstadt fest. Wer ebenfalls schöne Fotos vom Feuerwerk in Görlitz und Umgebung gemacht hat und veröffentlichen will, schickt eine E-Mail an sz.goerlitz@ddv-mediengruppe.de. (szo/tc)

Fotos vom Feuerwerk







